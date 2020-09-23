В Україні створили комісію з регулювання азартних ігор

У складі комісії буде 230 співробітників

У складі комісії буде 230 співробітників

Фото: flickr

У середу, 23 вересня, Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей".

Про це в Telegram повідомив міністр Кабміну Олег Нємчінов, передає RegioNews.

Згідно постанови, Комісія буде створена, буде затверджено її Положення та розміщена за адресою: місто Київ, бульвар Лесі Українки 26. Кількість працівників - 230, із них голова та 6 членів комісії (один із них заступник)”, написав міністр.

Він додав, що головним завданням комісії буде видача, поновлення, переоформлення та призупинення ліцензій для грального бізнесу.

Дані зміни обумовлені Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", який набув чинності 13 серпня 2020 року”, - додав Немчінов.

Нагадаємо, українців хочуть звільнити від пенсійного збору при купівлі нерухомості.