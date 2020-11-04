Зеленський ліквідував посаду першого заступника глави Офісу президента

Зміни були внесені до Положення про Офіс Президента

Зміни були внесені до Положення про Офіс Президента

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський скасував посади першого заступника глави Офісу Президента та помічників і змінив назву Директорату з питань регіональної політики та децентралізації.

Відповідний указ з’явився на сайті глави держави, передає RegioNews.

Також президент змінив назву Департаменту з питань Державного Протоколу та Церемоніалу.

Документом були винесені зміни до указу від 20 червня 2019 року "Питання забезпечення діяльності Президента України”, згідно із яким, визначається структура Офісу президента.

Володимир Зеленський розпорядився виключити зі статті 2 абзаци "Перший заступник Керівника Офісу Президента України”, "помічники Президента”, "Директорат з питань регіональної політики та децентралізації”, а також "Департамент з питань Державного Протоколу та Церемоніалу”.

У структурі Офісу президента тепер з'явилися Служба державного протоколу та церемоніалу, Служба моніторингу та управління ризиками і Директорат з питань регіональної політики.

Своїм указом Зеленський також виключив слова "помічника Президента" зі статті 3 указу №417, яка передбачала, що "перший помічник Президента України, помічник Президента України, радники Президента України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України, який безпосередньо координує їх діяльність".

Ці зміни та нововведення були внесені до Положення про Офіс Президента, яке затверджене указом від 25 червня 2019 року.

Нагадаємо, Зеленський призначив Сергія Трофімова своїм радником, відповідний указ підписаний сьогодні, 4 листопада.