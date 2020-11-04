Зеленский ликвидировал должность первого заместителя главы Офиса президента

Изменения были внесены в Положение об Офисе Президента

Изменения были внесены в Положение об Офисе Президента

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал должности первого заместителя главы Офиса Президента и помощников и изменил название Директората по вопросам региональной политики и децентрализации.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства, передает RegioNews.

Также президент изменил название Департамента по вопросам Государственного Протокола и церемониала.

Документом были вынесены изменения в указ от 20 июня 2019 года "Вопросы обеспечения деятельности Президента Украины", согласно которому, определяется структура Офиса президента.

Владимир Зеленский распорядился исключить из статьи 2 абзацы "Первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины", "помощники Президента", "Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации", а также "Департамент по вопросам Государственного Протокола и церемониала".

В структуре Офиса президента теперь появились Служба государственного протокола и церемониала, Служба мониторинга и управления рисками и Директорат по вопросам региональной политики.

Своим указом Зеленский также исключил слова "помощника Президента" из статьи 3 указа №417, которая предусматривала, что "первый помощник Президента Украины, помощник Президента Украины, советники Президента Украины назначаются на должности и увольняются с должностей Президентом Украины, который непосредственно координирует их деятельность".

Эти изменения и нововведения были внесены в Положение об Офисе Президента, которое утверждено указом от 25 июня 2019 года.

Напомним, Зеленский назначил Сергея Трофимова своим советником, соответствующий указ подписан сегодня, 4 ноября.