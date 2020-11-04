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04 листопада 2020, 12:21 221

"Єрмак нагадує мені грецького філософа": Богдан про нинішнього голову Офісу президента

04 листопада 2020, 12:21 221
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Богдан назвав "казкою" свою "війну" з Єрмаком
Богдан назвав "казкою" свою "війну" з Єрмаком
Фото: pravda.com.ua
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На думку ексголови Офісу президента Андрія Богдана, нинішній голова ОП Андрій Єрмак не стане домовлятися про закінчення війни на Донбасі, оскільки він "філософ".

Як передає RegioNews, про це Богдан розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Він вже давно не домовляється. Він філософ" - прокоментував Андрій Богдан питання журналіста чи домовиться Єрмак про мир.

Богдан додав, що "є такий античний філософ, оратор Фукідід. От він мені дуже нагадує грецького філософа Фукідіда... І його виступи на телебаченні дають мені все-таки право порівнювати його з ним".

Раніше повідомлялось, що Богдан вважає результат партії "Слуга народу" на останніх місцевих виборах не більш ніж "зафіксованим програшем".

Нагадаємо, ексголова ОП прокоментував ситуацію з конфліктом, що виник між нинішнім головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та першим заступником голови ОП Сергієм Трофімовим.

Андрій Богдан Донбас війна Андрій Єрмак Офіс президента
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