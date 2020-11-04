"Єрмак нагадує мені грецького філософа": Богдан про нинішнього голову Офісу президента
На думку ексголови Офісу президента Андрія Богдана, нинішній голова ОП Андрій Єрмак не стане домовлятися про закінчення війни на Донбасі, оскільки він "філософ".
Як передає RegioNews, про це Богдан розповів в інтерв'ю "Українській правді".
Він вже давно не домовляється. Він філософ" - прокоментував Андрій Богдан питання журналіста чи домовиться Єрмак про мир.
Богдан додав, що "є такий античний філософ, оратор Фукідід. От він мені дуже нагадує грецького філософа Фукідіда... І його виступи на телебаченні дають мені все-таки право порівнювати його з ним".
Раніше повідомлялось, що Богдан вважає результат партії "Слуга народу" на останніх місцевих виборах не більш ніж "зафіксованим програшем".
Нагадаємо, ексголова ОП прокоментував ситуацію з конфліктом, що виник між нинішнім головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та першим заступником голови ОП Сергієм Трофімовим.