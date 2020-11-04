"Єрмак нагадує мені грецького філософа": Богдан про нинішнього голову Офісу президента

Богдан назвав "казкою" свою "війну" з Єрмаком

Богдан назвав "казкою" свою "війну" з Єрмаком

Фото: pravda.com.ua

На думку ексголови Офісу президента Андрія Богдана, нинішній голова ОП Андрій Єрмак не стане домовлятися про закінчення війни на Донбасі, оскільки він "філософ".

Як передає RegioNews, про це Богдан розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Він вже давно не домовляється. Він філософ" - прокоментував Андрій Богдан питання журналіста чи домовиться Єрмак про мир.

Богдан додав, що "є такий античний філософ, оратор Фукідід. От він мені дуже нагадує грецького філософа Фукідіда... І його виступи на телебаченні дають мені все-таки право порівнювати його з ним".

Раніше повідомлялось, що Богдан вважає результат партії "Слуга народу" на останніх місцевих виборах не більш ніж "зафіксованим програшем".

Нагадаємо, ексголова ОП прокоментував ситуацію з конфліктом, що виник між нинішнім головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та першим заступником голови ОП Сергієм Трофімовим.