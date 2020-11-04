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04 листопада 2020, 13:21 48

Зеленський призначив Сергія Трофімова своїм радником

04 листопада 2020, 13:21 48
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Відповідний указ підписаний сьогодні, 4 листопада
Відповідний указ підписаний сьогодні, 4 листопада
Фото: pravda.com.ua
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Трофімова радником президента.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на указ на сайті президента.

Призначити Трофімова Сергія Володимировича Радником Президента України (поза штатом)", - йдеться в указі президента №483/2020.

Також, на сайті президента з'явився указ про звільнення Трофімова з попередньої посади - першого заступника керівника Офісу президента.

призначення Офіс президента президент Сергій Трофимов радник указ
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