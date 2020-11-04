Зеленський призначив Сергія Трофімова своїм радником

Відповідний указ підписаний сьогодні, 4 листопада

Відповідний указ підписаний сьогодні, 4 листопада

Фото: pravda.com.ua

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на указ на сайті президента.

Призначити Трофімова Сергія Володимировича Радником Президента України (поза штатом)", - йдеться в указі президента №483/2020.

Також, на сайті президента з'явився указ про звільнення Трофімова з попередньої посади - першого заступника керівника Офісу президента.