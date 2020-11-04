Зеленський призначив Сергія Трофімова своїм радником
Відповідний указ підписаний сьогодні, 4 листопада
Відповідний указ підписаний сьогодні, 4 листопада
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Трофімова радником президента.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на указ на сайті президента.
Призначити Трофімова Сергія Володимировича Радником Президента України (поза штатом)", - йдеться в указі президента №483/2020.
Також, на сайті президента з'явився указ про звільнення Трофімова з попередньої посади - першого заступника керівника Офісу президента.
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