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04 ноября 2020, 15:55 4

Будущие чиновники будут сдавать экзамен на знание государственного языка

04 ноября 2020, 15:55 4
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Эта норма закона вступит в силу 16 июля 2021 года
Эта норма закона вступит в силу 16 июля 2021 года
Фото из открытых источников
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О необходимости подтвердить свое знание государственного языка каждому, кто будет претендовать на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеканал "Рада".

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь напомнил, что 16 июля 2021 года вступает в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком в соответствии с новыми стандартами.

Тарас Креминь, Уполномоченный по защите государственного языка Тема: День украинской письменности и языка (9 ноября)

Posted by Телеканал "Рада" on Wednesday, November 4, 2020

Эти стандарты разработаны Национальной комиссией по стандартам государственного языка

То есть все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, Уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене", - пояснил Тарас Кремень.

В эфире телеканала "Рада" он посоветовал тем, у кого есть намерение претендовать на какие-то должности, готовиться, тренироваться, нанимать учителей. "Или - извините, как говорят", - подчеркнул Уполномоченный.

Напомним, ранее КСУ планировал отменить языковой закон и земельную реформу.

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