У Раді збирають підписи за відставку КСУ - нардеп

Під документом підписуються не тільки "слуги народу"

Під документом підписуються не тільки "слуги народу"

Фото: з відкритих джерел

В українському парламенті почали збір підписів під зверненням нардепів до суддів Конституційного суду з вимогою піти у відставку.

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Гео Лерос.

Слуги народу" почали збирати підписи під зверненням до КСУ. Цікаво, це команда з ОПУ?" – написав він.

Наголошується, що під документом підписи не тільки членів фракції "Слуги народу", а також і нардепів з інших фракцій. Так, наприклад, документ підтримали Андрій Іванчук від "Довіри" і Ярослав Железняк від "Голосу".

Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до "слуг": треба прийняти жорсткі рішення по КСУ.