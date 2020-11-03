У Раді збирають підписи за відставку КСУ - нардеп
Під документом підписуються не тільки "слуги народу"
Під документом підписуються не тільки "слуги народу"
В українському парламенті почали збір підписів під зверненням нардепів до суддів Конституційного суду з вимогою піти у відставку.
Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат Гео Лерос.
Слуги народу" почали збирати підписи під зверненням до КСУ. Цікаво, це команда з ОПУ?" – написав він.
Наголошується, що під документом підписи не тільки членів фракції "Слуги народу", а також і нардепів з інших фракцій. Так, наприклад, документ підтримали Андрій Іванчук від "Довіри" і Ярослав Железняк від "Голосу".
Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до "слуг": треба прийняти жорсткі рішення по КСУ.
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