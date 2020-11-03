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Бойовики на Донбасі поранили нашого військового
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03 листопада 2020, 20:57 25

Поранення військового на Донбасі: Україна направила ноту в ОБСЄ

03 листопада 2020, 20:57 25
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Ця подія буде обговорена під час наступного засідання ТКГ
Ця подія буде обговорена під час наступного засідання ТКГ
Фото: із відкритих джерел
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У зв'язку із порушенням бойовиками на Донбасі режиму припинення вогню та пораненням українського військового представники України в СЦКК направили письмову ноту до моніторингової місії ОБСЄ.

Про це в Telegram повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ, передає RegioNews.

Сьогодні вдень противник з автоматичного гранатомета обстріляв позиції одного з наших з'єднань в районі Новолуганського, внаслідок чого один військовослужбовець ЗС України отримав уламкові поранення. Військовослужбовцю надано кваліфіковану медичну допомогу, його стан задовільний”, - йдеться в заяві.

Повідомляється, що після події за допомогою коордінаційного механізму був встановлений режим тиші.

Українська делегація ще раз пропонує російській стороні усвідомити, до яких наслідків може призвести зрив домовленностей, досягнутих на вищому рівні у Нормандському форматі”, - заявили в Українській делегації.

Також відомо, що ця подія буде обговорена під час наступного засідання ТКГ.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі поранили нашого військового, стан здоров’я захисника оцінюється як середньої важкості.

Україна ТКГ Донбас ОБСЄ заява війна поранення обстріл
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