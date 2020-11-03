Поранення військового на Донбасі: Україна направила ноту в ОБСЄ

Ця подія буде обговорена під час наступного засідання ТКГ

Ця подія буде обговорена під час наступного засідання ТКГ

Фото: із відкритих джерел

У зв'язку із порушенням бойовиками на Донбасі режиму припинення вогню та пораненням українського військового представники України в СЦКК направили письмову ноту до моніторингової місії ОБСЄ.

Про це в Telegram повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ, передає RegioNews.

Сьогодні вдень противник з автоматичного гранатомета обстріляв позиції одного з наших з'єднань в районі Новолуганського, внаслідок чого один військовослужбовець ЗС України отримав уламкові поранення. Військовослужбовцю надано кваліфіковану медичну допомогу, його стан задовільний”, - йдеться в заяві.

Повідомляється, що після події за допомогою коордінаційного механізму був встановлений режим тиші.

Українська делегація ще раз пропонує російській стороні усвідомити, до яких наслідків може призвести зрив домовленностей, досягнутих на вищому рівні у Нормандському форматі”, - заявили в Українській делегації.

Також відомо, що ця подія буде обговорена під час наступного засідання ТКГ.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі поранили нашого військового, стан здоров’я захисника оцінюється як середньої важкості.