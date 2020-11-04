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04 листопада 2020, 11:56 357

Лінія розмежування з ОРДЛО через COVID-19 стала "непрохідною” - правозахисниця

04 листопада 2020, 11:56 357
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Зараз потрапити на територію ОРДЛО з підконтрольній території Україні майже неможливо, працюють тільки два КПВВ з дуже великими обмеженнями.

Як передає RegioNews, про це в ефірі телеканалу "ДОМ" розповіла правовий аналітик благодійного фонду "Право на захист" Ірина Пецко.

Лінія розмежування "непрохідна", зараз працюють тільки два КПВВ, але працюють із дуже великими обмеженнями. В "Станиці Луганській" було введено карантин, і пройти на непідконтрольну територію можна тільки з дозволу командира Об’єднаних сил. У Донецькому напрямку, щоб виїхати з ОРДЛО, потрібно отримати дозвіл штабу ООС", – повідомила вона.

За її словами, скористатися такими можливостями може дуже невелика кількість людей. Тож багато хто шукає обхідних шляхів, тим самим наражаючись на небезпеку.

Нагадаємо, тимчасове припинення пропуску осіб через КПВВ "Станиця Луганська" продовжили до 15 листопада через поширення коронавірусу в ОРДЛО.

коронавірус ОРДЛО ЛНР карантин КПВВ ДНР
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