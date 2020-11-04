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04 ноября 2020, 14:35 969

Стало известно, где состоится следующее разведение сил на Донбассе - карта

04 ноября 2020, 14:35 969
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Войска планируют развести на трех участках в Луганской области и на одном в Донецкой
Войска планируют развести на трех участках в Луганской области и на одном в Донецкой
Фото: из открытых источников
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Во время заседания Трехсторонней контактной группы были утверждены участки на линии разграничения, где может произойти следующее разведение войск.

Об этом во время брифинга сообщил и.о. командующего Операции Объединенных сил Виктор Ганущак, передает RegioNews.

По результатам встречи ТКГ согласовано четыре участка разведения сил и средств. Это участки Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое", - рассказал Ганущак.

По его словам, участки Петровка, Славяносербск и Нижнетеплое расположены в Луганской области между участками Золотое и Станица Луганская, где уже произошло разведение войск.

Другой участок, Григорьевка, расположен в Донецкой области, на Приазовье, между Старогнатовкой и Чермалыком. По дате, я вам сказать не имею возможности, но участки мы готовим к разведению", - добавил Ганущак.

Он также сообщил, что после разведения войск в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского ситуация там "в целом остается стабильной и контролируемой".

Там сегодня работают представители миссии ОБСЕ, представители СЦКК, которые следят за ситуацией, которая там происходит", - подытожил и.о. командующего Операции Объединенных сил.

Напомним, линия разграничения с ОРДЛО из-за COVID-19 стала "непроходимой” - правозащитница.

ООС война ТКГ разведение войск Карта
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