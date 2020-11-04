Бойовики на Донбасі шість разів порушували режим "тиші", є поранений

Військовослужбовця доставили до лікувального закладу

Військовослужбовця доставили до лікувального закладу

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби, 3 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного противник застосував ручний протитанковий гранатомет, а на околиці Авдіївки - підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. У районі Мар’їнки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберного кулемета та ручного протитанкового гранатомета.

Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані поблизу населеного пункту Гнутове. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вогонь з автоматичного станкового гранатомета російсько-окупаційні війська відкривали неподалік населеного пункту Новолуганське", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

Як зазначається, від початку поточної доби, 4 листопада, у смугах відповідальності українських бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню із боку російсько-окупаційних військ.