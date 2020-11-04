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04 ноября 2020, 12:41 175

Появился еще один законопроект, призванный урегулировать кризис вокруг КСУ

04 ноября 2020, 12:41 175
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Автором проекта значится нардеп Александр Дубинский
Автором проекта значится нардеп Александр Дубинский
Фото: из открытых источников
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Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский зарегистрировал очередной законопроект, призванный разрешить ситуацию с политическим кризисом вокруг Конституционного суда Украины.

Как передает RegioNews, об этом Дубинский сообщил в своем Telegram-канале.

Придерживаясь последовательной позиции о нерушимости Конституции Украины, принял решение зарегистрировать альтернативные законопроекты к проектам Президента Зеленского и Спикера Разумкова", - отмечает нардеп.

По его словам, цель этих проектов - обеспечить выполнение решения Конституционного суда, и как можно скорее приступить к разработке изменений в антикоррупционное законодательство, чтобы восстановить ответственность за незаконное обогащение, полномочия НАПК по проверке деклараций и внедрить спецпроцедуру декларирования для судей.

В ближайшее время тексты проектов будут опубликованы на сайте ВР", - пообещал Дубинский.

Напомним, 3 ноября комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №4304 о восстановлении электронного декларирования в первоначальном виде. Автор документа - спикер парламента Дмитрий Разумков.

В то же время председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия рассказал, почему Рада не рассматривает законопроект президента Владимира Зеленского относительно Конституционного Суда Украины.

Слуга народа депутат нардеп КСУ законопроект
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