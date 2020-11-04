Появился еще один законопроект, призванный урегулировать кризис вокруг КСУ
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский зарегистрировал очередной законопроект, призванный разрешить ситуацию с политическим кризисом вокруг Конституционного суда Украины.
Как передает RegioNews, об этом Дубинский сообщил в своем Telegram-канале.
Придерживаясь последовательной позиции о нерушимости Конституции Украины, принял решение зарегистрировать альтернативные законопроекты к проектам Президента Зеленского и Спикера Разумкова", - отмечает нардеп.
По его словам, цель этих проектов - обеспечить выполнение решения Конституционного суда, и как можно скорее приступить к разработке изменений в антикоррупционное законодательство, чтобы восстановить ответственность за незаконное обогащение, полномочия НАПК по проверке деклараций и внедрить спецпроцедуру декларирования для судей.
В ближайшее время тексты проектов будут опубликованы на сайте ВР", - пообещал Дубинский.
Напомним, 3 ноября комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №4304 о восстановлении электронного декларирования в первоначальном виде. Автор документа - спикер парламента Дмитрий Разумков.
В то же время председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия рассказал, почему Рада не рассматривает законопроект президента Владимира Зеленского относительно Конституционного Суда Украины.