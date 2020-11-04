Законопроєкт Зеленського про КСУ залишили для "тотального виправлення ситуації" - Арахамія

Поки що розглядають більш "м'які" варіанти законопроєктів

Поки що розглядають більш "м'які" варіанти законопроєктів

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, відповідний коментар Арахамія дав "Українській правді".

Так, за словами нардепа, "жорсткий" законопроєкт Зеленського притримають до "тотального виправлення ситуації".

Депутати шукають варіанти оптимального виходу з кризи. Є більш м'який варіант. А є більш відповідальний і жорсткий. Сьогодні відповідний парламентський комітет розглядав тільки законопроєкт про негайно повернення декларацій. Як свого роду перехідний проєкт, що дозволяє хоч частково повернути все в правове русло. Хоча ми прекрасно розуміємо, що цей проєкт не розв'язує глобальну проблему", - зазначив Давид Арахамія.

На думку Арахамії, президентський законопроєкт куди більш чітко розставляє акценти та куди більш правильно вирішує ключове завдання відновлення законності.

Так, законопроєкт президента на комітеті так і не розглядався, оскільки, на думку депутатів, це "вкрай ефективна виховна зброя, але вона вже для тотального виправлення ситуації".

За його словами, парламент йде за кількома сценаріями. Планується повернути електронні декларації, подати заяву в КС із закликом скласти повноваження, а далі працювати над "процедурою проходження в законному порядку всіх інших ініціатив".

Нагадаємо, раніше Арахамія розповів деталі розмови із головою КСУ щодо закону про землю.