Законопроєкт Зеленського про КСУ залишили для "тотального виправлення ситуації" - Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія розказав, чому Рада не розглядає законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо Конституційного суду України.
Як передає RegioNews, відповідний коментар Арахамія дав "Українській правді".
Так, за словами нардепа, "жорсткий" законопроєкт Зеленського притримають до "тотального виправлення ситуації".
Депутати шукають варіанти оптимального виходу з кризи. Є більш м'який варіант. А є більш відповідальний і жорсткий. Сьогодні відповідний парламентський комітет розглядав тільки законопроєкт про негайно повернення декларацій. Як свого роду перехідний проєкт, що дозволяє хоч частково повернути все в правове русло. Хоча ми прекрасно розуміємо, що цей проєкт не розв'язує глобальну проблему", - зазначив Давид Арахамія.
На думку Арахамії, президентський законопроєкт куди більш чітко розставляє акценти та куди більш правильно вирішує ключове завдання відновлення законності.
Так, законопроєкт президента на комітеті так і не розглядався, оскільки, на думку депутатів, це "вкрай ефективна виховна зброя, але вона вже для тотального виправлення ситуації".
За його словами, парламент йде за кількома сценаріями. Планується повернути електронні декларації, подати заяву в КС із закликом скласти повноваження, а далі працювати над "процедурою проходження в законному порядку всіх інших ініціатив".
Нагадаємо, раніше Арахамія розповів деталі розмови із головою КСУ щодо закону про землю.