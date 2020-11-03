У Береговому на Закарпатті партія угорців отримала більшість у міській раді

Правляча партія "Слуга народу" змогла вибороти 4 мандати

Правляча партія "Слуга народу" змогла вибороти 4 мандати

Фото: із відкритих джерел

Партія угорців України "КМКС", за яку раніше агітували угорські чиновники, отримала перемогу на виборах до міської ради міста Берегове Закарпатської області, у якій отримає більшість мандатів.

Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК, передає RegioNews.

Тепер партія угорців у міській раді отримає найбільше депутатських мандатів – 13. На другому місці опинилася Демократична партія угорців України.

Правляча партія "Слуга народу" змогла вибороти 4 мандати, по 3 депутатів будуть мати представники партій "Європейська солідарність", партія "Команда Андрія Балоги" та "Рідне Закарпаття".

Вибори мера з результатом у 76,44% виграв чинний мер міста Золтан Бабяк.

Нагадаємо, глава МИД Венгрии призвал поддержать на выборах одну из политических партий в Украине.

Впоследствии Украина отреагировала на агитацию главы МИД Венгрии за одну из партий.

26 октября МИД вручило ноту протеста послу Венгрии за незаконную агитацию и вмешательства во внутренние дела Украины.