У Береговому на Закарпатті партія угорців отримала більшість у міській раді
Партія угорців України "КМКС", за яку раніше агітували угорські чиновники, отримала перемогу на виборах до міської ради міста Берегове Закарпатської області, у якій отримає більшість мандатів.
Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК, передає RegioNews.
Тепер партія угорців у міській раді отримає найбільше депутатських мандатів – 13. На другому місці опинилася Демократична партія угорців України.
Правляча партія "Слуга народу" змогла вибороти 4 мандати, по 3 депутатів будуть мати представники партій "Європейська солідарність", партія "Команда Андрія Балоги" та "Рідне Закарпаття".
Вибори мера з результатом у 76,44% виграв чинний мер міста Золтан Бабяк.
Нагадаємо, глава МИД Венгрии призвал поддержать на выборах одну из политических партий в Украине.
Впоследствии Украина отреагировала на агитацию главы МИД Венгрии за одну из партий.
26 октября МИД вручило ноту протеста послу Венгрии за незаконную агитацию и вмешательства во внутренние дела Украины.