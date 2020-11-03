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03 листопада 2020, 19:09 41

У Береговому на Закарпатті партія угорців отримала більшість у міській раді

03 листопада 2020, 19:09 41
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Правляча партія "Слуга народу" змогла вибороти 4 мандати
Правляча партія "Слуга народу" змогла вибороти 4 мандати
Фото: із відкритих джерел
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Партія угорців України "КМКС", за яку раніше агітували угорські чиновники, отримала перемогу на виборах до міської ради міста Берегове Закарпатської області, у якій отримає більшість мандатів.

Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК, передає RegioNews.

Тепер партія угорців у міській раді отримає найбільше депутатських мандатів – 13. На другому місці опинилася Демократична партія угорців України.

Правляча партія "Слуга народу" змогла вибороти 4 мандати, по 3 депутатів будуть мати представники партій "Європейська солідарність", партія "Команда Андрія Балоги" та "Рідне Закарпаття".

Вибори мера з результатом у 76,44% виграв чинний мер міста Золтан Бабяк.

Нагадаємо, глава МИД Венгрии призвал поддержать на выборах одну из политических партий в Украине.

Впоследствии Украина отреагировала на агитацию главы МИД Венгрии за одну из партий.

26 октября МИД вручило ноту протеста послу Венгрии за незаконную агитацию и вмешательства во внутренние дела Украины.

горсовет Берегове угорці Закарпаття партія Місцеві вибори
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