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03 листопада 2020, 15:33 142

Стало відомо, коли відбудеться другий тур виборів мера Рівного

03 листопада 2020, 15:33 142
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За посаду міського голови Рівного змагалися 16 кандидатів
За посаду міського голови Рівного змагалися 16 кандидатів
Фото: із відкритих джерел
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Рівненська міська ТВК на засіданні 2 листопада встановила результати виборів міського голови.

Про це повідомляє Громадянська мережа "Опора", передає RegioNews.

Найбільше голосів набрав кандидат від політичної сили "Рівне разом” Віктор Шакирзян (19,84%). Проте він не набрав більше половини голосів виборців, тож комісія призначила повторне голосування на 22 листопада”, - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що із ним за посаду міського голови у другому турі змагатиметься Олександр Третяк від партії "Європейська Солідарність”, він отримав 16,93% голосів виборців.

Всього за посаду міського голови Рівного змагалися 16 кандидатів, серед них 3 самовисуванці та 13 представників політичних сил.

Загалом у виборах участь взяли 62 550 виборців. До списку виборців у місті внесено 178 007 осіб. Недійсними визнано 1 539 бюлетенів, таких, що не підлягали врахуванню, – 0”, - повідомляє ОПОРА.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Рівному на вихід до другого туру виборів мера претендують три кандидати.

Рівне голосування Місцеві вибори Кандидат результат
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