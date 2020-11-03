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03 листопада 2020, 15:27 6

Офіційно: названо партії, які пройшли до Львівської міськради

03 листопада 2020, 15:27 6
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Лідером серед політсил є "Європейська Солідарність"
Лідером серед політсил є "Європейська Солідарність"
Фото: flickr
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Львівська міська територіальна комісія оприлюднила Протокол про результати виборів депутатів Львівської міської ради.

Згідно з Протоколом, депутатами міськради стали кандидати від п’яти партій – "Європейської Солідарності", "Самопомочі", "Варти", "Голосу" та "Свободи", інформує RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Партія "Європейська Солідарність" стала переможцем виборів до ради Львівської об'єднаної територіальної громади (ОТГ), набравши 31,25% голосів (68704 виборці).

На другому місці - партія "Самопоміч" (19,43%, 42787 голосів), на третьому - партія "Голос" (8,9%, 19621). Також до нового складу ради Львівської ОТГ увійшли представники партії "Варта" - 6,96% (15324) і ВО "Свобода" - 6,85% (15097).

За підсумками голосування в міській раді "Європейська Солідарність" представлятимуть 26 депутатів, "Самопоміч" - 17, "Голос" - 8, "Варту" - 7 і ВО "Свобода" - 6.

Нагадаємо, раніше стала відома дата другого туру виборів мера Львова.

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