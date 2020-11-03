Офіційно: названо партії, які пройшли до Львівської міськради

Лідером серед політсил є "Європейська Солідарність"

Лідером серед політсил є "Європейська Солідарність"

Фото: flickr

Згідно з Протоколом, депутатами міськради стали кандидати від п’яти партій – "Європейської Солідарності", "Самопомочі", "Варти", "Голосу" та "Свободи", інформує RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Партія "Європейська Солідарність" стала переможцем виборів до ради Львівської об'єднаної територіальної громади (ОТГ), набравши 31,25% голосів (68704 виборці).

На другому місці - партія "Самопоміч" (19,43%, 42787 голосів), на третьому - партія "Голос" (8,9%, 19621). Також до нового складу ради Львівської ОТГ увійшли представники партії "Варта" - 6,96% (15324) і ВО "Свобода" - 6,85% (15097).

За підсумками голосування в міській раді "Європейська Солідарність" представлятимуть 26 депутатів, "Самопоміч" - 17, "Голос" - 8, "Варту" - 7 і ВО "Свобода" - 6.

Нагадаємо, раніше стала відома дата другого туру виборів мера Львова.