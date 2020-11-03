В Берегово на Закарпатье партия венгров получила большинство в городском совете

Правящая партия "Слуга народа" смогла завоевать 4 мандата

Правящая партия "Слуга народа" смогла завоевать 4 мандата

Фото: из открытых источников

Партия венгров Украины "КМКС", за которую ранее агитировали венгерские чиновники, одержала победу на выборах в городской совет города Берегово Закарпатской области, в которой получит большинство мандатов.

Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК, передает RegioNews.

Теперь партия венгров в городском совете получит наибольшее количество депутатских мандатов - 13. На втором месте оказалась Демократическая партия венгров Украины.

Правящая партия "Слуга народа" смогла завоевать 4 мандата, по 3 депутатов будут иметь представители партий "Европейская солидарность", "Команда Андрея Балоги" и "Родное Закарпатье".

Выборы мэра с результатом в 76,44% выиграл действующий мэр города Золтан Бабяк.

Напомним, глава МЗС Угорщини закликав підтримати на виборах одну з політичних партій в Україні.

Згодом Україна відреагувала на агітацію глави МЗС Угорщини за одну із партій.

26 жовтня МЗС вручило ноту протесту послу Угорщини через незаконну агітацію і втручання у внутрішні справи України.