Боржники сплатили у 2020 році аліментів на 5 мільярдів гривень — Мін’юст

Це сума за 10 місяців, і станом на сьогодні кількість боржників становить майже 174 тисячі

Це сума за 10 місяців, і станом на сьогодні кількість боржників становить майже 174 тисячі

Фото з відкритих джерел

Закон про посилення відповідальності за несплату аліментів діє з лютого 2018 року, а в липні 2019-го до законодавства буле внесені зміни, які встановили розміри штрафів за несплату аліментів та прописана відповідальність за ухилянні від сплати аліментів дітям з тяжкими захворюваннями.

Про це інформує RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

За 10 місяців 2020 року з боржників стягнуто 5 млрд грн аліментних платежів, повідомили в Міністерстві юстиції у відповідь на запит Радіо Свобода. У 2019 році, за даними Мін’юсту, з боржників було стягнуто 6,7 млрд грн, а в 2018 році – 4,6 млрд грн аліментних платежів. Загалом, починаючи з 2018 року, держава стягла 16,3 млрд грн аліментних платежів із батьків, які ігнорували свої фінансові зобов’язання.

За даними Мін’юсту, у випадку, якщо заборгованість одного з батьків перевищує суму платежів за три місяці – дані про цю особу вносять до Єдиного реєстру боржників. Їхня загальна кількість по країні змінюється щодня, і станом на 3 листопада налічує майже 174 тисячі осіб.

Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, повідомили у міністерстві. А мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму і може бути присуджений судом у разі достатності доходу платника аліментів.

З 1 липня 2020 року для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум складає 1 859 грн, з 1 грудня складатиме 1 921 грн. Для дітей віком від 6 років – наразі 2 318 грн, з 1 грудня складатиме 2 395 грн.

6 лютого 2018 року набрав чинності закон про посилення відповідальності за несплату аліментів. Особи, які мають заборгованість за аліменти за пів року, можуть бути обмежені у виїзді за кордон, праві кермування авто, користуванні зброєю. Закон передбачає і "суспільно корисні роботи".

У липні минулого року парламент України проголосував за законопроєкт про чергове посилення відповідальності за несплату аліментів. Внесені до законодавства зміни встановлюють розміри штрафів: 20% від суми заборгованості, якщо вона перевищила суму необхідних платежів за один рік, 30% – за два роки, 50% – за три роки і більше.

Окремо прописана відповідальність за ухиляння від сплати аліментів на утримання дитини з інвалідністю, рідкісними, тяжкими або онкологічними захворюваннями, або такої, що потребує паліативної допомоги, протягом більш ніж трьох місяців. За це батька чи матір можуть засудити до суспільно корисних робіт – від 120 до 240 годин.

Нагадаємо, у серпні з депутата Полтавської облради стягнули пів мільйона гривень аліментів.