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03 ноября 2020, 15:33 142

Стало известно, когда состоится второй тур выборов мэра Ровно

03 ноября 2020, 15:33 142
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За пост городского головы соревновались 16 кандидатов
За пост городского головы соревновались 16 кандидатов
Фото: из открытых источников
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Ровенская городская ТИК на заседании 2 ноября установила результаты выборов городского головы.

Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора", передает RegioNews.

Больше всего голосов набрал кандидат от политической силы "Ровно вместе" Виктор Шакирзян (19,84%). Однако он не набрал более половины голосов избирателей, поэтому комиссия назначила повторное голосование на 22 ноября", - говорится в сообщении.

Также известно, что с ним за пост городского головы во втором туре будет соревноваться Александр Третьяк от партии "Европейская Солидарность", он получил 16,93% голосов избирателей.

Всего за пост городского председателя Ровно соревновались 16 кандидатов, среди них 3 самовыдвиженцы и 13 представителей политических сил.

Всего в выборах участие приняли 62 550 избирателей. В список избирателей в городе внесены 178 007 человек. Недействительными признаны 1539 бюллетеней, таких, которые не подлежали учету - 0", - сообщает ОПОРА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно на выход во второй тур выборов мэра претендуют три кандидата.

Ровно голосование Местные выборы Кандидат результат
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