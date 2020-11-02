ЦВК офіційно встановила результати виборів в 212 місцевих радах
Всього обираються депутати до 1577 місцевих рад
Всього обираються депутати до 1577 місцевих рад
Центральна виборча комісія станом на вечір 2 листопада встановила результати виборів депутатів у 212 місцевих радах, також були визнані обраними 4757 депутатів.
Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК, передає RegioNews.
Зокрема, ЦВК визнала обраними 117 депутатів чотирьох районних рад (Дніпропетровська, Івано-Франківська, Харківська та Чернігівська області), 751 - міських рад, 1166 депутатів - селищних і 2723 - сільських рад.
Також вже встановлені результати виборів 264 міських, селищних і сільських голів.
Депутатами стали переважно самовисуванці – 1499 (понад 31%).
Нагадаємо, раніше ЦВК оголосила про обрання 27 мерів і більше 2 тисяч депутатів.
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