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02 листопада 2020, 20:33 18

ЦВК офіційно встановила результати виборів в 212 місцевих радах

02 листопада 2020, 20:33 18
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Всього обираються депутати до 1577 місцевих рад
Всього обираються депутати до 1577 місцевих рад
Фото: із відкритих джерел
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Центральна виборча комісія станом на вечір 2 листопада встановила результати виборів депутатів у 212 місцевих радах, також були визнані обраними 4757 депутатів.

Відповідні дані оприлюднені на сайті ЦВК, передає RegioNews.

Зокрема, ЦВК визнала обраними 117 депутатів чотирьох районних рад (Дніпропетровська, Івано-Франківська, Харківська та Чернігівська області), 751 - міських рад, 1166 депутатів - селищних і 2723 - сільських рад.

Також вже встановлені результати виборів 264 міських, селищних і сільських голів.

Депутатами стали переважно самовисуванці – 1499 (понад 31%).

Нагадаємо, раніше ЦВК оголосила про обрання 27 мерів і більше 2 тисяч депутатів.

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