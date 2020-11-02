18:57  02 листопада
Суддів КСУ можуть позбавити фінансування на суму 109 млн грн
12:30  02 листопада
Андрій Райкович переміг на виборах міського голови Кропивницького – ТВК
18:05  02 листопада
Окупанти на Донбасі двічі вгатили по наших бійцях, у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
02 листопада 2020, 16:57 6

Близько 65% кандидатів до Київради проігнорували подачу фінзвітів, – ТВК

02 листопада 2020, 16:57 6
Читайте также на русском языке
Йдеться про 1436 осіб
Йдеться про 1436 осіб
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Переважна більшість кандидатів у депутати Київської міської ради не подали в обумовлений термін фінансові звіти.

Таку заяву зробила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова на брифінгу, пише RegioNews.

"Вчора був крайній термін подачі фінансових звітів. І ми маємо загальну картину таку: кандидатів у депутати всього 2197. 128 відкрили рахунки, про що вони повідомили. 633 подали заяву про неутворення рахунку", - сказала вона.

Королькова додала, що 1436 осіб (приблизно 65%) просто проігнорували вимогу: вони не подали жодної інформації про стан справ.

Щодо партій, за її словами, подала звіти 21 партія, заяву про невідкриття рахунку подала одна партія. Дві партії не подали заяву про неутворення виборчого фонду.

Серед кандидатів на посаду мера – подали звіти 9 кандидатів (з 20). Заяву про невідкриття рахунку виборчого фонду подали 5 кандидатів. Не подали заяви про неутворення виборчого фонду 6 кандидатів

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли буде оголошено проміжні результати виборів у Києві.

вибори Україна Київ Місцеві вибори ТВК
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Всі публікації »
Віктор Таран
Роман Шрайк
Володимир Фесенко
Всі блоги »