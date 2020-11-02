Близько 65% кандидатів до Київради проігнорували подачу фінзвітів, – ТВК

Йдеться про 1436 осіб

Йдеться про 1436 осіб

Фото з відкритих джерел

Переважна більшість кандидатів у депутати Київської міської ради не подали в обумовлений термін фінансові звіти.

Таку заяву зробила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова на брифінгу, пише RegioNews.

"Вчора був крайній термін подачі фінансових звітів. І ми маємо загальну картину таку: кандидатів у депутати всього 2197. 128 відкрили рахунки, про що вони повідомили. 633 подали заяву про неутворення рахунку", - сказала вона.

Королькова додала, що 1436 осіб (приблизно 65%) просто проігнорували вимогу: вони не подали жодної інформації про стан справ.

Щодо партій, за її словами, подала звіти 21 партія, заяву про невідкриття рахунку подала одна партія. Дві партії не подали заяву про неутворення виборчого фонду.

Серед кандидатів на посаду мера – подали звіти 9 кандидатів (з 20). Заяву про невідкриття рахунку виборчого фонду подали 5 кандидатів. Не подали заяви про неутворення виборчого фонду 6 кандидатів

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли буде оголошено проміжні результати виборів у Києві.