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02 листопада 2020, 16:31 60

Названо дату оголошення проміжних результатів виборів у Києві

02 листопада 2020, 16:31 60
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Вже подали протоколи майже всі районні виборчі комісії
Вже подали протоколи майже всі районні виборчі комісії
Фото: flickr
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Проміжні результати місцевих виборів в Києві стануть відомі у вівторок, 3 листопада. На сьогодні подали протоколи майже всі районні виборчі комісії.

Про це на брифінгу заявила голова Київського міського виборчкому Валентина Королькова, інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За її словами, сьогодні свої протоколи має подати Святошинська районна комісія, дев'ять інших подали їх раніше.

У деяких районах частина протоколів уточнюється.

"Всі дані по цифрах будуть оголошені завтра... о 13:00", - зазначила Королькова.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила обраними 2 402 депутати у 108 місцевих радах та 133 сільських, селищних і міських голів.

вибори Україна голосування Місцеві вибори результат
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