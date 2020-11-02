Названо дату оголошення проміжних результатів виборів у Києві

Вже подали протоколи майже всі районні виборчі комісії

Вже подали протоколи майже всі районні виборчі комісії

Фото: flickr

Проміжні результати місцевих виборів в Києві стануть відомі у вівторок, 3 листопада. На сьогодні подали протоколи майже всі районні виборчі комісії.

Про це на брифінгу заявила голова Київського міського виборчкому Валентина Королькова, інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За її словами, сьогодні свої протоколи має подати Святошинська районна комісія, дев'ять інших подали їх раніше.

У деяких районах частина протоколів уточнюється.

"Всі дані по цифрах будуть оголошені завтра... о 13:00", - зазначила Королькова.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила обраними 2 402 депутати у 108 місцевих радах та 133 сільських, селищних і міських голів.