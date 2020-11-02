Названо дату оголошення проміжних результатів виборів у Києві
Вже подали протоколи майже всі районні виборчі комісії
Вже подали протоколи майже всі районні виборчі комісії
Проміжні результати місцевих виборів в Києві стануть відомі у вівторок, 3 листопада. На сьогодні подали протоколи майже всі районні виборчі комісії.
Про це на брифінгу заявила голова Київського міського виборчкому Валентина Королькова, інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
За її словами, сьогодні свої протоколи має подати Святошинська районна комісія, дев'ять інших подали їх раніше.
У деяких районах частина протоколів уточнюється.
"Всі дані по цифрах будуть оголошені завтра... о 13:00", - зазначила Королькова.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія оголосила обраними 2 402 депутати у 108 місцевих радах та 133 сільських, селищних і міських голів.
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