ЦВК оголосила про обрання 27 мерів і більше 2 тисяч депутатів

Комісія визнала обраними 133 голів населених пунктів у 23 областях

Комісія визнала обраними 133 голів населених пунктів у 23 областях

Фото: із відкритих джерел

Станом на 12:00 2 листопада Центральна виборча комісія оголосила обраними 2 402 депутати у 108 місцевих радах та 133 сільських, селищних і міських голів.

Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії, передає RegioNews.

Встановлено результати місцевих виборів депутатів 108 місцевих рад у 23 регіонах. До однієї районної ради обрано 22 депутатів, до 15 міських – 393 депутатів, до 26 селищних – 549 депутатів та до 66 сільських – 1438 депутатів”, - йдеться в повідомленні.

Також Комісія визнала обраними 133 голів населених пунктів у 23 областях, це, зокрема, 27 міських, 30 селищних і 76 сільських голів.

У ЦВК також додали, що процес підрахунку голосів виборців завершили на всіх виборчих дільницях.

Водночас ще тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими територіальними виборчими комісіями”, - додали в Комісії.

Також відомо, що досі триває процес передачі протоколів про підсумки голосування від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

У всіх регіонах районні ТВК прийняли 1 076 таких протоколів, це майже 71,7 % від їхньої загальної кількості. До обласних ТВК передали 914 протоколів (майже 67%).

Нагадаємо, раніше ЦВК визнала 108 голів населених пунктів переможцями на виборах.