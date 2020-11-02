ЦИК официально установила результаты выборов в 212 местных советах

Всего избираются депутаты 1577 местных советов

Всего избираются депутаты 1577 местных советов

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия по состоянию на вечер 2 ноября установила результаты выборов депутатов в 212 местных советах, также были признаны избранными 4757 депутатов.

Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК, передает RegioNews.

В частности, ЦИК признала избранными 117 депутатов четырех районных советов (Днепропетровская, Ивано-Франковская, Харьковская и Черниговская области), 751 - городских советов, 1166 депутатов - поселковых и 2723 - сельских советов.

Также уже установлены результаты выборов 264 городских, поселковых и сельских голов.

Депутатами стали преимущественно самовыдвиженцы - 1499 (более 31%).

Напомним, ранее ЦИК объявила об избрании 27 мэров и более 2 тысяч депутатов.