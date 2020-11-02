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02 ноября 2020, 20:33 41

ЦИК официально установила результаты выборов в 212 местных советах

02 ноября 2020, 20:33 41
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Всего избираются депутаты 1577 местных советов
Всего избираются депутаты 1577 местных советов
Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия по состоянию на вечер 2 ноября установила результаты выборов депутатов в 212 местных советах, также были признаны избранными 4757 депутатов.

Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК, передает RegioNews.

В частности, ЦИК признала избранными 117 депутатов четырех районных советов (Днепропетровская, Ивано-Франковская, Харьковская и Черниговская области), 751 - городских советов, 1166 депутатов - поселковых и 2723 - сельских советов.

Также уже установлены результаты выборов 264 городских, поселковых и сельских голов.

Депутатами стали преимущественно самовыдвиженцы - 1499 (более 31%).

Напомним, ранее ЦИК объявила об избрании 27 мэров и более 2 тысяч депутатов.

голосование ЦИК Местные выборы результат депутаты
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