ЦИК официально установила результаты выборов в 212 местных советах
Всего избираются депутаты 1577 местных советов
Всего избираются депутаты 1577 местных советов
Центральная избирательная комиссия по состоянию на вечер 2 ноября установила результаты выборов депутатов в 212 местных советах, также были признаны избранными 4757 депутатов.
Соответствующие данные обнародованы на сайте ЦИК, передает RegioNews.
В частности, ЦИК признала избранными 117 депутатов четырех районных советов (Днепропетровская, Ивано-Франковская, Харьковская и Черниговская области), 751 - городских советов, 1166 депутатов - поселковых и 2723 - сельских советов.
Также уже установлены результаты выборов 264 городских, поселковых и сельских голов.
Депутатами стали преимущественно самовыдвиженцы - 1499 (более 31%).
Напомним, ранее ЦИК объявила об избрании 27 мэров и более 2 тысяч депутатов.
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