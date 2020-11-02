В Черниговской области в ДТП с участием прокурора погибли двое человек

Чиновник выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ"

Чиновник выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ"

Фото: ГБР

В Черниговской области вблизи пгт Березна произошло смертельное ДТП с участием руководителя одной из местных прокуратур Черниговской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Утром 2 ноября 2020 года руководитель одной из местных прокуратур Черниговской области, находясь за рулем автомобиля "Acura", выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ". От полученных травм водитель и пассажирка автомобиля "ВАЗ" погибли на месте", - говорится в сообщении.

Виновника аварии задержали следователи ГБР, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц (ч. 3 ст.286 УК Украины).

Также готовится ходатайство об избрании прокурору меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, виновника ДТП на Столичном шоссе приговорили к 10 годам тюрьмы, он находился под действием алкоголя и наркотиков.