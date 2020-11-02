На Донбасі "чиновники" займаються фальсифікацією даних щодо народжень і смертей - Малюська

Для подачі позовів у міністерства немає грошей

Для подачі позовів у міністерства немає грошей

Фото: radiosvoboda

Так звані "чиновники" проводять фальсифікацію даних щодо смертей і народжень на окупованих територіях Донбасу. Таким чином, вони хочуть неправомірно переоформляти нерухомість і отримувати допомогу.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Наприклад, реєструють смерть, щоб переоформити нерухомість неправомірно, або народження з тим, щоб отримати допомогу. У нас немає можливості докладно і з надійністю перевірити документи, що подаються на реєстрацію та відповідні процеси пройти. Відповідно, ми виявили досить велику кількість сфальсифікованих даних", - сказав Малюська.

Міністр зазначив, що боротьбі з фальсифікаціями даних заважає бюрократична система.

Для подачі позовів необхідно сплатити мито. Причому мова йде про кілька мільйонів. А у нас таких грошей у бюджеті зараз поки не заплановано", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Малюська розповів про своє ставлення до ідеї ліквідації київського окружного адміністративного суду.