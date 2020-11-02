13:11  02 листопада
У Раді заслухають Степанова через загострення ситуації з коронавірусом
12:30  02 листопада
Андрій Райкович переміг на виборах міського голови Кропивницького – ТВК
11:46  02 листопада
Голова КСУ Тупицький не прийшов на допит до ДБР
UA | RU
UA | RU
02 листопада 2020, 09:02 539

На Донбасі "чиновники" займаються фальсифікацією даних щодо народжень і смертей - Малюська

02 листопада 2020, 09:02 539
Читайте также на русском языке
Для подачі позовів у міністерства немає грошей
Для подачі позовів у міністерства немає грошей
Фото: radiosvoboda
Читайте также
на русском языке

Так звані "чиновники" проводять фальсифікацію даних щодо смертей і народжень на окупованих територіях Донбасу. Таким чином, вони хочуть неправомірно переоформляти нерухомість і отримувати допомогу.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Наприклад, реєструють смерть, щоб переоформити нерухомість неправомірно, або народження з тим, щоб отримати допомогу. У нас немає можливості докладно і з надійністю перевірити документи, що подаються на реєстрацію та відповідні процеси пройти. Відповідно, ми виявили досить велику кількість сфальсифікованих даних", - сказав Малюська.

Міністр зазначив, що боротьбі з фальсифікаціями даних заважає бюрократична система.

Для подачі позовів необхідно сплатити мито. Причому мова йде про кілька мільйонів. А у нас таких грошей у бюджеті зараз поки не заплановано", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Малюська розповів про своє ставлення до ідеї ліквідації київського окружного адміністративного суду.

ОРДЛО Донбас смерть Денис Малюська фінансова допомога
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Всі публікації »
Віктор Таран
Роман Шрайк
Володимир Фесенко
Всі блоги »