Зеленський звернувся до "слуг": треба прийняти жорсткі рішення щодо КСУ

На думку президента, "Слуга народу" має показати свою єдність

На думку президента, "Слуга народу" має показати свою єдність

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський записав аудіозвернення для членів парламентської фракції "Слуга народу" в якому попросив підтримати його законопроєкт про перезавантаження Конституційного суду України.

Як передає RegioNews, аудіозвернення він опублікував у чаті фракції "Слуга народу".

За його словами, треба зробити складний, але обов'язковий вибір.

Дивна поведінка суддів КСУ в лічені години поставила країну на грань катастрофи - або країна знову буде втягнута у кривавий хаос, або держава як система прозорих правил і домовленостей припинить своє існування, або ми нарешті станемо справді потужною політичною силою і скажемо своє вагоме слово "Ні". Ні брехні", - зауважив Зеленський.

Він також зазначив, що "Слуга народу" має показати свою єдність.

"Очевидно, що за підсумками сьогоднішніх рішень ми будемо приймати глобальні рішення. Спробуємо жорстко перезавантажити всю систему, оскільки час розмов завершився... Треба прийняти жорсткі рішення щодо Конституційного суду. Обов'язково, це навіть не прохання... Поки можу сказати одне: останні рішення КСУ - ці скандальні скасування фундаментальних законів - прямий і швидкий шлях до кровопролиття. І якщо той хаос, який творить Конституційний суд за гроші, ми не зупинимо, то отримаємо протистояння на вулиці", - додав Зеленський.

Справжність звернення Зеленського підтвердила прессекретар президента Юлія Мендель у коментарі "РБК-Україна".

Президент дійсно записав аудіозвернення до фракції щодо ситуації з Конституційним судом. Адже часу занадто мало, щоб мати можливість обговорити цю ситуацію докладно з кожним парламентарієм. У зверненні президент виклав ідеологічне бачення ситуації та нагадав фракції про ті базові принципи, на яких будувалася партія "Слуга народу", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що "Слуга народу" сьогодні ввечері, 2 листопада, проведе засідання фракції, на якому обговорить законопроєкт Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного суду України.