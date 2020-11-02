"Слуги народа" пришли в КСУ, чтобы спросить судей о "супертурборежиме"

Депутатов интересуют причины быстрых решений в закрытом режиме

Депутатов интересуют причины быстрых решений в закрытом режиме

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Народные депутаты от "Слуги народа" пришли на закрытое заседание Конституционного суда, чтобы пообщаться с главой КСУ Александром Тупицким и узнать причину "супертурборежима" в работе суда.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии телеканалу "Украина 24" на крыльце КСУ, передает RegioNews.

По словам главы фракции, такая скорость принятия решений судом свидетельствует об ангажированности какими-то группами, и что "такой скорости не было никогда, что свидетельствует о том, что это ненормальная, необычная работа Конституционного суда".

Подчеркиваю, что никакие двери мы ломать не будем и призывать к этому ... Возможно, господин Тупицкий объяснит, почему это произошло (оперативные решения в закрытом режиме - ред.), Может, из-за ковида. Я выйду и вам доложу ... Буду просить господина Тупицкого, возможно, сделать перерыв на 10 минут и объяснить, почему именно так все происходит в супертурборежиме, и все закрыто и непрозрачно", - сказал Арахамия журналистам.

Он добавил, что к нему присоединились нардепы Александр Дануца, Максим Павлюк и Андрей Богданец и отметил, что их цель - пообщаться и получить разъяснения.

Отвечая на вопрос о путях решения конституционного кризиса, Арахамия сказал, что хорошим шагом была бы добровольная отставка судей на фоне потери доверия общества или отставка Тупицкого.

Арахамия сообщил, что в понедельник вечером будет заседание фракции "Слуга народа", и во фракции есть голоса в пользу закона о перезагрузке работы КСУ, но понадобятся также голоса других фракций.

Кроме того, сегодня на вечернем заседании фракции ожидается присутствие президента, Владимир Зеленский будет выступать со вступительным словом.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.

30 октября стало известно, что председатель Конституционного суда Тупицкого вызвали на допрос в ГБР, встреча запланирована на 2 ноября.

Позже у Зеленского заявили, что закон об увольнении судей КСУ соответствует Конституции.