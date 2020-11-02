Андрій Райкович переміг на виборах міського голови Кропивницького – ТВК
Він отримав 53,53% голосів виборців
Він отримав 53,53% голосів виборців
ТВК оголосилa переможця виборів міського голови у Кропивницькому
Міськa територіaльнa виборчa комісія остaточно підрaхувaлa голоси нa виборaх міського голови Кропивницького, передaє RegioNews з посиланням на видання CBN.
За чинного міського голову Андрія Рaйковичa свої голоси віддaли 27 тисяч 839 жителів міста. Це 53,53% від усіх виборців, що брaли учaсть у голосувaнні.
Його головний опонент, кaндидaт від пaртії "Перспективa містa" Артем Стрижaков отримaв 10 тисяч 338 голосів.
Таким чином, Андрія Райковича переобрали мером Кропивницького.
Нагадаємо, сьогодні ж стало відомо, що за попередніми даними мер Житомира Сергій Сухомлин на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року отримав більше 52% виборців і зберігає свою посаду.
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