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31 жовтня 2020, 15:20 181

ЦВК визнала 108 голів населених пунктів переможцями на виборах

31 жовтня 2020, 15:20 181
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Фото: із відкритих джерел
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Станом на 14:40 31 жовтня Центральна виборча комісія оголосила 108 кандидатів переможців на виборах міських, селищних і сільських голів.

Про це повідомляється на офіційному сайті ЦВК, передає RegioNews.

Згідно із даними Комісії, вже офіційно обрані 23 мери міст, 23 селищних та 62 сільських голів.

Повідомляється, що 52 із них, або 48.15% балотувалися як самовисуванці, 16 кандидатів (14.81%) - від "Слуги народу", по 6 осіб (5.56%) - від "Довіри", "Європейської Солідарності" і ОПЗЖ, по 4 кандидати (3.70%) - від "Батьківщини" і "Нашого краю".

Також обраними вже вважаються 1841 депутати місцевих рад різних рівнів, з них 607 (32.97%) - самовисуванці, 270 (14.67%) - від "Слуги народу", 166 (9.02%) - від "За майбутнє", 150 (8.15 %) - від "Батьківщини", 148 (8,04%) - від ОПЗЖ, 97 (5.27%) - від "Європейської Солідарності".

Нагадаємо, раніше ЦВК оголосила перший список обраних мерів міст.

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