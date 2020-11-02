У Чернівцях будуть перераховувати голоси на 20 виборчих дільницях

Міська ТВК прийняла усі протоколи із виборчих дільниць

Міська ТВК прийняла усі протоколи із виборчих дільниць

Фото: molbuk.ua

У Чернівцях міська територіальна виборча комісія досі не встановила остаточні результати місцевих виборів через необхідність перерахунку голосів на 20 виборчих дільницях міста.

Про це повідомив секретар виборчої комісії Василь Рачинський, передає RegioNews.

За його словами, міська ТВК упродовж найближчого часу має провести перерахунки голосів виборців на 20 виборчих дільницях міста.

Ситуація така: є пару ще дільниць на уточненні, ми готуємось до перерахунку. На перерахунку – 20 дільниць", – сказав Рачинський.

Секретар ТВК також додав, що очікувати на остаточні результати виборів у Чернівцях сьогодні не варто.

Остаточних результатів сьогодні точно не буде. 100%", – повідомив Рачинський.

Нагадаємо, на Буковині поліція перевіряє інформацію про масові ймовірні порушення виборчого законодавства.