18:57  02 листопада
Суддів КСУ можуть позбавити фінансування на суму 109 млн грн
12:30  02 листопада
Андрій Райкович переміг на виборах міського голови Кропивницького – ТВК
18:05  02 листопада
Окупанти на Донбасі двічі вгатили по наших бійцях, у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
02 листопада 2020, 15:09 75

У Чернівцях будуть перераховувати голоси на 20 виборчих дільницях

02 листопада 2020, 15:09 75
Читайте также на русском языке
Міська ТВК прийняла усі протоколи із виборчих дільниць
Міська ТВК прийняла усі протоколи із виборчих дільниць
Фото: molbuk.ua
Читайте также
на русском языке

У Чернівцях міська територіальна виборча комісія досі не встановила остаточні результати місцевих виборів через необхідність перерахунку голосів на 20 виборчих дільницях міста.

Про це повідомив секретар виборчої комісії Василь Рачинський, передає RegioNews.

За його словами, міська ТВК упродовж найближчого часу має провести перерахунки голосів виборців на 20 виборчих дільницях міста.

Ситуація така: є пару ще дільниць на уточненні, ми готуємось до перерахунку. На перерахунку – 20 дільниць", – сказав Рачинський.

Секретар ТВК також додав, що очікувати на остаточні результати виборів у Чернівцях сьогодні не варто.

Остаточних результатів сьогодні точно не буде. 100%", – повідомив Рачинський.

Нагадаємо, на Буковині поліція перевіряє інформацію про масові ймовірні порушення виборчого законодавства.

Чернівці голосування Місцеві вибори ТВК дільниця
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Стала відома дата другого туру виборів мера Львова
01 листопада 2020, 14:39
На Закарпатті поліцейський здійснив спробу суїциду під час чергування у ТВК
01 листопада 2020, 13:18
До міськради Краматорська пройшов 19-річний син Королевської
31 жовтня 2020, 18:30
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Всі публікації »
Віктор Таран
Роман Шрайк
Володимир Фесенко
Всі блоги »