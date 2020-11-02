ЦИК объявила об избрании 27 мэров и более 2 тысяч депутатов

Комиссия признала избранными 133 голов населенных пунктов в 23 областях

Комиссия признала избранными 133 голов населенных пунктов в 23 областях

Фото: из открытых источников

По состоянию на 12:00 2 ноября Центральная избирательная комиссия объявила избранными 2402 депутата в 108 местных советах и ​​133 сельских, поселковых и городских голов.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает RegioNews.

Установлены результаты местных выборов депутатов 108 местных советов в 23 регионах. В один районный совет избраны 22 депутата, в 15 городских - 393 депутата, в 26 поселковых - 549 депутатов и в 66 сельских - 1438 депутатов", - говорится в сообщении.

Также Комиссия признала избранными 133 голов населенных пунктов в 23 областях, это, в частности, 27 городских, 30 поселковых и 76 сельских голов.

В ЦИК также добавили, что процесс подсчета голосов избирателей завершили на всех избирательных участках.

В то же время еще продолжаются процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведение повторного подсчета голосов избирателей отдельными территориальными избирательными комиссиями", - добавили в Комиссии.

Также известно, что до сих пор продолжается процесс передачи протоколов об итогах голосования от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

Во всех регионах районные ТИК приняли 1076 таких протоколов, это почти 71,7% от их общего количества. В областные ТИК передали 914 протоколов (почти 67%).

Напомним, ранее ЦИК признала 108 голов населенных пунктов победителями на выборах.