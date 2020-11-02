Михайло Нетяжук переобраний мером Фастова

Чинний міський голова представляв "партію національного егоїзму"

Чинний міський голова представляв "партію національного егоїзму"

Фото: Фастовський блог

Про це пише RegioNews з посиланням на дані, оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії.



За Нетяжука проголосували 39,22% виборців (6094 голосів).



Результати інших кандидатів наступні:

Лариса Скрипак ("Євросолідарність") – 13% (2021 голосів);

Жанна Швидка ("Батьківщина") – 12,97% (2016);

Дмитро Босой ("Слуга народу") – 8,23% (1280);

Олег Нестеренко ("ОПЗЖ") – 6,16% (957);

Валентина Войтенко ("Перемога Пальчевського") – 5,43% (844);

Геннадій Сиваненко ("За майбутнє") – 4,65% (723);

Олександр Попко (самовисування) – 3,14% 488;

Олексій Островський (самовисування) – 2,71% (421);

Леся Осадчук ("Сила і Честь") – 2,58% (401);

Володимир Тимофієв ("Громадянський рух "Хвиля") – 1,86% (290).

Нагадаємо, сьогодні ж стало відомо, що за попередніми даними мер Житомира Сергій Сухомлин на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року отримав більше 52% виборців і зберігає свою посаду.