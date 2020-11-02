Михайло Нетяжук переобраний мером Фастова
Чинний міський голова представляв "партію національного егоїзму"
Чинний міський голова представляв "партію національного егоїзму"
На виборах мера Фастова перемогу отримав чинний міський голова Михайло Нетяжук від «Партії національного егоїзму.
Про це пише RegioNews з посиланням на дані, оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії.
За Нетяжука проголосували 39,22% виборців (6094 голосів).
Результати інших кандидатів наступні:
- Лариса Скрипак ("Євросолідарність") – 13% (2021 голосів);
- Жанна Швидка ("Батьківщина") – 12,97% (2016);
- Дмитро Босой ("Слуга народу") – 8,23% (1280);
- Олег Нестеренко ("ОПЗЖ") – 6,16% (957);
- Валентина Войтенко ("Перемога Пальчевського") – 5,43% (844);
- Геннадій Сиваненко ("За майбутнє") – 4,65% (723);
- Олександр Попко (самовисування) – 3,14% 488;
- Олексій Островський (самовисування) – 2,71% (421);
- Леся Осадчук ("Сила і Честь") – 2,58% (401);
- Володимир Тимофієв ("Громадянський рух "Хвиля") – 1,86% (290).
Нагадаємо, сьогодні ж стало відомо, що за попередніми даними мер Житомира Сергій Сухомлин на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року отримав більше 52% виборців і зберігає свою посаду.
У Житомирі Сухомлин перемагає на виборах мера - ТВКВсі новини »
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