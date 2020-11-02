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02 листопада 2020, 11:35 952

Михайло Нетяжук переобраний мером Фастова

02 листопада 2020, 11:35 952
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Чинний міський голова представляв "партію національного егоїзму"
Чинний міський голова представляв "партію національного егоїзму"
Фото: Фастовський блог
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На виборах мера Фастова перемогу отримав чинний міський голова Михайло Нетяжук від «Партії національного егоїзму.

Про це пише RegioNews з посиланням на дані, оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії.

За Нетяжука проголосували 39,22% виборців (6094 голосів).

Результати інших кандидатів наступні:

  • Лариса Скрипак ("Євросолідарність") – 13% (2021 голосів);
  • Жанна Швидка ("Батьківщина") – 12,97% (2016);
  • Дмитро Босой ("Слуга народу") – 8,23% (1280);
  • Олег Нестеренко ("ОПЗЖ") – 6,16% (957);
  • Валентина Войтенко ("Перемога Пальчевського") – 5,43% (844);
  • Геннадій Сиваненко ("За майбутнє") – 4,65% (723);
  • Олександр Попко (самовисування) – 3,14% 488;
  • Олексій Островський (самовисування) – 2,71% (421);
  • Леся Осадчук ("Сила і Честь") – 2,58% (401);
  • Володимир Тимофієв ("Громадянський рух "Хвиля") – 1,86% (290).

Нагадаємо, сьогодні ж стало відомо, що за попередніми даними мер Житомира Сергій Сухомлин на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року отримав більше 52% виборців і зберігає свою посаду.

Фастів Київська область вибори мер результат
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