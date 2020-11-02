У Житомирі Сухомлин перемагає на виборах мера - ТВК

Остаточний результат виборів оголосять найближчим часом

Остаточний результат виборів оголосять найближчим часом

Фото з відкритих джерел

За попередніми даними мер Житомира Сергій Сухомлин на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року отримав більше 52% виборців і зберігає свою посаду.

Про це розповіла голова Житомирської міської територіальної виборчої комісії Оксана Плис, передає RegioNews з посиланням на інтернет-видання "Субота".

За попередніми даними Сергій Сухомлин отримав більше 52% голосів. Вчора був суд щодо повторного перерахунку голосів на одній дільниці. Ми чекаємо ухвалу, але якщо на всіх дільницях лідирує Сухомлин, то відсоткові результати дуже не зміняться", – сказала Оксана Плис.

Також голова ТВК зазначила, що другого туру виборів міського голови Житомира не буде.

Читайте також: За красивою обгорткою: чому Сухомлин не вирішує мегапроблеми Житомира із транспортом та водопостачанням.