В Житомире Сухомлин побеждает на выборах мэра - ТИК

Окончательный результат выборов объявят в ближайшее время

Окончательный результат выборов объявят в ближайшее время

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По предварительным данным мэр Житомира Сергей Сухомлин на местных выборах 25 октября 2020 года получил более 52% избирателей и сохраняет свою должность.

Об этом рассказала председатель Житомирской городской территориальной избирательной комиссии Оксана Плис, передает RegioNews со ссылкой на интернет-издание "Суббота".

По предварительным данным Сергей Сухомлин получил более 52% голосов. Вчера был суд относительно повторного пересчета голосов на одном участке. Мы ждем решение, но если на всех участках лидирует Сухомлин, то процентные результаты сильно не изменятся", – сказала Оксана Плис.

Также председатель ТИК отметила, что второго тура выборов городского головы Житомира не будет.

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