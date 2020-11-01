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01 листопада 2020, 16:06 4

Вадима Бойченка офіційно переобрали мером Маріуполя

01 листопада 2020, 16:06 4
Читайте также на русском языке
Підрахунок голосів в місті завершено
Підрахунок голосів в місті завершено
Фото: Маріупольська міська рада
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Маріупольська міська територіальна виборча комісія оголосила остаточні результати виборів мера і попередні результати виборів депутатів міськради.

Про це пише RegioNews з посиланням на Маріупольську ТВК.

За підсумками голосування, міським головою переобрано Вадим Бойченка з результатом 54005 голосів (64,57%). Його суперника Володимира Клименка підтримали 21611 виборців (25,84%).

Результати голосування за інших кандидатів: Лідія Муглі - 3952 (4,72%), Юлія Башкірова -1413 (1,68%), Михайло Клюєв - 834 (0,99%).

Також, згідно з попередніми даними, до міськради проходять 5 партій - "Блок Вадима Бойченка" (41,69%), ОПЗЖ (33,99%), "Партія Шарія (7,90%), "Слуга народу" (5,1%) і "Сила людей" (6,2%).

Партії, що не пройшли до міської ради, набрали відповідно: "За Майбутнє" - 0,92%, "Європейська солідарність" - 2,44%, "Батьківщина" - 0,78%, "Наш край" - 0,71%, "Удар" - 0,21%.

Читайте також: Вибори в Маріуполі: чому чутки про проросійського реванш виглядають сильно перебільшеними .

вибори мер горсовет Маріуполь Бойченко Вадим
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