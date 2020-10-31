На Львівщині "голосували" виборці, які були за кордоном - поліція

За фактами порушення виборчого законодавства в ОТГ області відкрили дві кримінальні справи

За фактами порушення виборчого законодавства в ОТГ області відкрили дві кримінальні справи

Фото: із відкритих джерел

Працівники поліції перевіряють інформацію про те, що на двох дільницях Старосамбірського району громадяни, які 25 жовтня перебували за кордоном, числяться такими, що проголосували.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області, передає RegioNews.

За цим фактом слідчі Старосамбірського відділення поліції, за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.158-1”, - йдеться в повідомленні.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до двох років позбавлення волі.

Також за даними правоохоронців, у Дрогобицькому районі 26 жовтня під час підрахунку голосів на одній із дільниць було виявлено 15 заяв, написаних від імені різних людей одним почерком.

У заявах йшлося про надання можливості проголосувати громадянам за місцем проживання за станом здоров’я.

До цих заяв були додані довідки про те, що ці громадяни не можуть самостійно пересуватися. За цим фактом слідчі територіального відділу поліції... відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158 – 3”, - розповіли в поліції.

В обох справах тривають досудові розслідування.

Нагадаємо, на Львівщині поліцейські відкрили кримінальну справу через порушення виборчого процесу.