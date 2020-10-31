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31 октября 2020, 15:20 171

ЦИК признала 108 голов населенных пунктов победителями на выборах

31 октября 2020, 15:20 171
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Фото: из открытых источников
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По состоянию на 14:40 31 октября Центральная избирательная комиссия объявила 108 кандидатов победителей на выборах городских, поселковых и сельских голов.

Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК, передает RegioNews.

Согласно данным Комиссии, уже официально избраны 23 мэры городов, 23 поселковых и 62 сельских голов.

Сообщается, что 52 из них, или 48.15% баллотировались как самовыдвиженцы, 16 кандидатов (14.81%) - от "Слуги народа", по 6 человек (5.56%) - от "Доверия", "Европейской Солидарности" и ОПЗЖ, по 4 кандидата (3.70%) - от "Батькивщины" и "Нашего края".

Также избранными уже считаются 1841 депутат местных советов различных уровней, из них 607 (32.97%) - самовыдвиженцы, 270 (14.67%) - от "Слуги народа", 166 (9.02%) - от "За будущее", 150 (8.15%) - от "Батькивщины", 148 (8,04%) - от ОПЗЖ, 97 (5.27%) - от "Европейской Солидарности".

Напомним, ранее ЦИК объявила первый список избранных мэров городов.

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