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30 жовтня 2020, 19:47 131

ЦВК встановила результати виборів у 64 місцевих радах

30 жовтня 2020, 19:47 131
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Підрахунок голосів дільничними виборчими комісіями завершено
Підрахунок голосів дільничними виборчими комісіями завершено
Фото: Facebook
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Центральна виборча комісія встановила результати виборів депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних, міських голів у 23 областях.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Станом на 16:00 30 жовтня 2020 року встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 64 місцевих рад (8 – міських, 15 – селищних, 41 – сільської) у 23 регіонах. Окрім того, визнано обраними 84 голів (20 – міських, 17 – селищних, 47 – сільських) також у 23 областях”, - йдеться в повідомленні.

У ЦВК додали, що підрахунок голосів виборців та складання протоколів дільничними виборчими комісіями завершено.

На всіх виборчих дільницях завершено процес підрахунку голосів виборців та складання відповідних протоколів ДВК. Майже всі дільничні виборчі комісії передали ці протоколи разом з іншою виборчою документацією до сільських, селищних і міських ТВК”, - розповіли в Комісії.

У ЦВК нагадали, що результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів повинні бути встановлені не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада.

Нагадаємо, до 30 жовтня місцеві організації партій мають подати до ТВК свої фінансові звіти – ЦВК.

ОТГ голосування ЦВК Місцеві вибори результат
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