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31 жовтня 2020, 11:18 7

ЦВК оголосила перший список обраних мерів міст

31 жовтня 2020, 11:18 7
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Стали відомі перші результати місцевих виборів в Україні, які пройшли 25 жовтня
Стали відомі перші результати місцевих виборів в Україні, які пройшли 25 жовтня
Фото: із відкритих джерел
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Територіальні виборчі комісії передали перші протоколи про результати місцевих виборів, і Центральна виборча комісія (ЦВК) опублікувала результати голосування.

Дані опубліковані на офіційному сайті ЦВК, передає RegioNews.

Згідно із оприлюдненою ЦВК інформацією, наразі отримані дані про результати виборів у 110 радах.

Також передані перші дані про 1841 обраного депутата місцевих рад, їхня загальна кількість складає 43 122. Всього в Україні обирали 1421 голову міста/села.

Зокрема, в деяких містах України стали відомі імена обраних мерів:

  • Жмеринка (Вінницька область) — діючий мер Анатолій Кушнір (62,7%), кандидат від "Української стратегії Гройсмана”;
  • Бахмут (Донецька область) — діючий мер Олексій Рева (77,99%), самовисуванець;
  • Часів Яр (Донецька область) — Дмитро Верзилов (44,03%), кандидат від ОПЗЖ;
  • Соледар (Донецька область) — Євген Пластун (54,05%), самовисуванець;
  • Сіверськ (Донецька область) — Андрій Черняєв (45,77%), кандидат від ОПЗЖ;
  • Берегово (Закарпатська область) — діючий мер Золтан Бабяк (76,44%), самовисуванець;
  • Бурштин (Івано-Франківська область) — Василь Андріешін (22,99%), кандидат від "Європейської солідарності";
  • Калуш (Івано-Франківська область) — Андрій Найда (45,07%), кандидат від "Свободи";
  • Городенка (Івано-Франківська область) — Богдан Кобилянський (24,46%), кандидат від ВО "Платформа громад";
  • Березань (Київська область) — діючий мер Володимир Тимченко (65,55%), кандидат від "Березанської громади";
  • Сквира (Київська область) — Валентина Левицька (22,71%), самовисуванка;
  • Фастів (Київська область) — діючий мер Михайло Нетяжук (39,22%), канідат від "Партії національного егоїзму";
  • Рава-Руська (Львівська область) — Іван Івануса (46,66%), самовисуванець;
  • Самбір (Львівська область) — діючий мер Ігор Трухим (55,07%), самовисуванець;
  • Новий Розділ (Львівська область) — Ярина Яценко (23,47%), кандидат від "Європейської солідарності";
  • Нова Одеса (Миколаївська область) — діючий мер Олександр Поляков (39,98%), кандидат від "Пропозиції";
  • Чорноморськ (Одеська область) — Василь Гуляєв (25,29%), кандидат від "За майбутнє";
  • Балта (Одеська область) — діючий мер Сергій Мазур (71,1%), самовисуванець;
  • Заводське (Полтавська область) діючий мер Віталій Сидоренко (56,74%), самовисуванець;
  • Лохвиця (Полтавська область) — діючий мер Віктор Радько (45,94%), кандидат від "Довіри";
  • Жашків (Черкаська область) — діючий мер Ігор Цібровскій (81,33%), самовисуванець;
  • Носівка (Чернігівська область) — діючий мер Володимир Ігнатченко (60,14%), кандидат від партії "Наш край".

Нагадаємо, ЦВК встановила результати виборів у 64 місцевих радах, підрахунок голосів дільничними виборчими комісіями завершено.

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