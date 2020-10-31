ЦВК оголосила перший список обраних мерів міст
Стали відомі перші результати місцевих виборів в Україні, які пройшли 25 жовтня
Стали відомі перші результати місцевих виборів в Україні, які пройшли 25 жовтня
Територіальні виборчі комісії передали перші протоколи про результати місцевих виборів, і Центральна виборча комісія (ЦВК) опублікувала результати голосування.
Дані опубліковані на офіційному сайті ЦВК, передає RegioNews.
Згідно із оприлюдненою ЦВК інформацією, наразі отримані дані про результати виборів у 110 радах.
Також передані перші дані про 1841 обраного депутата місцевих рад, їхня загальна кількість складає 43 122. Всього в Україні обирали 1421 голову міста/села.
Зокрема, в деяких містах України стали відомі імена обраних мерів:
- Жмеринка (Вінницька область) — діючий мер Анатолій Кушнір (62,7%), кандидат від "Української стратегії Гройсмана”;
- Бахмут (Донецька область) — діючий мер Олексій Рева (77,99%), самовисуванець;
- Часів Яр (Донецька область) — Дмитро Верзилов (44,03%), кандидат від ОПЗЖ;
- Соледар (Донецька область) — Євген Пластун (54,05%), самовисуванець;
- Сіверськ (Донецька область) — Андрій Черняєв (45,77%), кандидат від ОПЗЖ;
- Берегово (Закарпатська область) — діючий мер Золтан Бабяк (76,44%), самовисуванець;
- Бурштин (Івано-Франківська область) — Василь Андріешін (22,99%), кандидат від "Європейської солідарності";
- Калуш (Івано-Франківська область) — Андрій Найда (45,07%), кандидат від "Свободи";
- Городенка (Івано-Франківська область) — Богдан Кобилянський (24,46%), кандидат від ВО "Платформа громад";
- Березань (Київська область) — діючий мер Володимир Тимченко (65,55%), кандидат від "Березанської громади";
- Сквира (Київська область) — Валентина Левицька (22,71%), самовисуванка;
- Фастів (Київська область) — діючий мер Михайло Нетяжук (39,22%), канідат від "Партії національного егоїзму";
- Рава-Руська (Львівська область) — Іван Івануса (46,66%), самовисуванець;
- Самбір (Львівська область) — діючий мер Ігор Трухим (55,07%), самовисуванець;
- Новий Розділ (Львівська область) — Ярина Яценко (23,47%), кандидат від "Європейської солідарності";
- Нова Одеса (Миколаївська область) — діючий мер Олександр Поляков (39,98%), кандидат від "Пропозиції";
- Чорноморськ (Одеська область) — Василь Гуляєв (25,29%), кандидат від "За майбутнє";
- Балта (Одеська область) — діючий мер Сергій Мазур (71,1%), самовисуванець;
- Заводське (Полтавська область) діючий мер Віталій Сидоренко (56,74%), самовисуванець;
- Лохвиця (Полтавська область) — діючий мер Віктор Радько (45,94%), кандидат від "Довіри";
- Жашків (Черкаська область) — діючий мер Ігор Цібровскій (81,33%), самовисуванець;
- Носівка (Чернігівська область) — діючий мер Володимир Ігнатченко (60,14%), кандидат від партії "Наш край".
Нагадаємо, ЦВК встановила результати виборів у 64 місцевих радах, підрахунок голосів дільничними виборчими комісіями завершено.
ЦВК встановила результати виборів у 64 місцевих радахВсі новини »
30 жовтня 2020, 19:47За поразку "слуг” на виборах винними зроблять голів ОДА - ЗМІ
30 жовтня 2020, 17:43У Луцьку оголосили дату другого туру виборів міського голови
30 жовтня 2020, 17:38
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Проліт глав ОДА повз мерські крісла. Чому програли Кучер, Борзов та Коваль