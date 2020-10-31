10:30  31 октября
В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки 8752 новых случаев
11:43  31 октября
Раду просят ввести штрафы за отсутствие масок: что известно
10:15  31 октября
В зоне ООС наблюдается тишина после вчерашнего обострения - Штаб
UA | RU
UA | RU
31 октября 2020, 13:33 99

На Львовщине "голосовали" избиратели, которые были за границей - полиция

31 октября 2020, 13:33 99
Читайте також українською мовою
По фактам нарушения избирательного законодательства в ОТГ области открыли два уголовных дела
По фактам нарушения избирательного законодательства в ОТГ области открыли два уголовных дела
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Работники полиции проверяют информацию о том, что на двух участках Старосамборского района граждане, которые 25 октября находились за границей, считаются проголосовавшими.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, передает RegioNews.

По данному факту следователи Старосамборского отделения полиции, за процессуального руководства Самборской местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч.1 ст.158-1", - говорится в сообщении.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до двух лет лишения свободы.

Также по данным правоохранителей, в Дрогобычском районе 26 октября во время подсчета голосов на одном из участков было обнаружено 15 заявлений, написанных от имени разных людей одним почерком.

В заявлениях речь шла о предоставлении возможности проголосовать гражданам по месту жительства по состоянию здоровья.

К этим заявлениям были добавлены справки о том, что эти граждане не могут самостоятельно передвигаться. По данному факту следователи территориального отдела полиции... открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 158 - 3", - рассказали в полиции.

В обоих делах продолжаются досудебные расследования.

Напомним, на Львовщине полицейские открыли уголовное дело из-за нарушение избирательного процесса.

уголовное дело полиция Львовщина Местные выборы фальсификации
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
ЦИК объявила первый список избранных мэров городов
31 октября 2020, 11:18
Виновнику смертельного ДТП на Майдане в Киеве сообщили о подозрении
31 октября 2020, 10:54
Взятка $200 тысяч: ГБР задержало "на горячем" ТОП-чиновника ГФС
30 октября 2020, 20:51
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский
Пролет глав ОГА мимо мэрских кресел. Почему проиграли Кучер, Борзов и Коваль
Все публикации »
Роман Шрайк
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »