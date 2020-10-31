На Львовщине "голосовали" избиратели, которые были за границей - полиция

По фактам нарушения избирательного законодательства в ОТГ области открыли два уголовных дела

По фактам нарушения избирательного законодательства в ОТГ области открыли два уголовных дела

Фото: из открытых источников

Работники полиции проверяют информацию о том, что на двух участках Старосамборского района граждане, которые 25 октября находились за границей, считаются проголосовавшими.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, передает RegioNews.

По данному факту следователи Старосамборского отделения полиции, за процессуального руководства Самборской местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч.1 ст.158-1", - говорится в сообщении.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до двух лет лишения свободы.

Также по данным правоохранителей, в Дрогобычском районе 26 октября во время подсчета голосов на одном из участков было обнаружено 15 заявлений, написанных от имени разных людей одним почерком.

В заявлениях речь шла о предоставлении возможности проголосовать гражданам по месту жительства по состоянию здоровья.

К этим заявлениям были добавлены справки о том, что эти граждане не могут самостоятельно передвигаться. По данному факту следователи территориального отдела полиции... открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 158 - 3", - рассказали в полиции.

В обоих делах продолжаются досудебные расследования.

Напомним, на Львовщине полицейские открыли уголовное дело из-за нарушение избирательного процесса.