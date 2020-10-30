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30 жовтня 2020, 14:16 1

На Львівщині поліцейські відкрили кримінальну справу через порушення виборчого процесу

30 жовтня 2020, 14:16 1
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Кандидат у депутати ОТГ виявив розбіжності у підсумковому та первинному протоколах
Кандидат у депутати ОТГ виявив розбіжності у підсумковому та первинному протоколах
Фото: з відкритих джерел
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У Пустомитівський відділ поліції звернувся 59-річний мешканець одного з сіл району, кандидат у депутати ОТГ, який повідомив про виявлені ним порушення, допущені членами територіальної виборчої комісії під час складання підсумкового протоколу підрахунку голосів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За цим фактом слідчі Пустомитівського відділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Раніше повідомлялось, що у двох громадах Львівщини повторно рахують голоси.

ОТГ Кандидат депутат поліція Кримінальна відповідальність
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