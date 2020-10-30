Хабар $200 тисяч: ДБР затримало "на гарячому" ТОП-чиновника ДФС
Слідчі Державного бюро розслідувань затримали "на гарячому" керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням Державної фіскальної служби України під час одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі $100 тисяч.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, посадовець вимагав від керівника одного з фармацевтичних підприємств $200 тисяч за повернення вилучених під час обшуку документів та закриття кримінального провадження.
Інші подробиці справи поки що не повідомляються.
200 000 за закриття кримінального провадженя - ДБР затримало одного з керівників ДФС України Слідчі Державного бюро...Posted by Державне бюро розслідувань on Friday, October 30, 2020
Нагадаємо, 22 жовтня ексголові ДФС Сергію Верланову повідомлено про підозру у зловживанні владою і службовим становищем, в результаті чого бюджет недорахувався двох мільярдів гривень.
Підозрюваний у зловживанні владою Верланов полетів до Туреччини і до України не повернувся.