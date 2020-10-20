18:29  20 жовтня
Виборчі дільниці Києва забезпечили масками та дезінфекторами – Кличко
18:54  20 жовтня
Голову Чернівецької облради Івана Мунтяна вшосте відсторонили від посади
17:45  20 жовтня
Бойовики обстріляли сили ООС біля Світлодарська та Майорська - штаб
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2020, 22:43 2

У КВУ назвали найпопулярніші регіони "виборчого туризму"

20 жовтня 2020, 22:43 2
Читайте также на русском языке
Технологія виборчого туризму може спотворити результати виборів
Технологія виборчого туризму може спотворити результати виборів
Фото: скрін відео
Читайте также
на русском языке

У Комітеті виборців України фіксують аномальне зростання кількості виборців у понад 20 громадах в різних областях.

Про це заявив голова КВУ Олексій Кошель під час прес-конференції, пише RegioNews з посиланням на сайт КВУ.

Представники КВУ фіксують аномальне зростання кількості виборців у понад 20 громадах. Це може свідчити про використання технології "виборчого туризму", метою якої є спотворення результатів виборів в окремих громадах" - розповів Кошель.

За словами Олексія Кошеля, ми є свідками технології, коли цілі групи виборців могли змінити виборчу адресу внаслідок фінансової мотивації. Тому в день голосування вони можуть організовано прибувати в громади і головувати за чітко визначених кандидатів або політичні сили.

Найбільша кількість "виборчих туристів" - у Кароліно-Бугазькій ОТГ на Одещині. У вересні кількість виборців у громаді зросла майже на 13% - з 4097 до 4610. Якщо вони організовано приймуть участь у голосуванні, це означатиме, що при явці близько 40% кожен четвертий виборець може бути учасником схеми по спотворенню результатів виборів" - повідомив голова КВУ.

Така технологія масштабно реалізовується і в низці інших громад. Так, впродовж місяця різко зросла кількість виборців у Фонтанській сільській громаді на Одещині (плюс 745 нових виборців), Слобідко-Кульчиївецькій громаді на Хмельниччині (плюс 239), Студениківській (плюс 183) та Козинській (плюс 171) громадах на Київщині та ін.

За словами Олексія Кошеля, коли до "схем" включають сотні виборців – це прямий шлях до фальсифікацій. Тому не виключено, що в день виборів ми можемо побачити спроби блокування роботи таких груп, у тому числі силовим шляхом.

Нагадаємо, сьогодні ж в Комітеті виборців назвали найбільш проблемні регіони на виборах.

вибори туризм КВУ Одеська область Київська область Хмельницька область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Комітеті виборців назвали найбільш проблемні регіони на виборах
20 жовтня 2020, 19:27
ЦВК змінила склад Миколаївського міськвиборчкому
20 жовтня 2020, 19:08
У Харкові міська ТВК не дорахувалася 6 тисяч бюлетенів
20 жовтня 2020, 17:15
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію Зеленського на Прикарпатті
Історія миколаївської ОПЗЖ. Як не потрібно вести партійне будівництво на місцях, щоб не розгубити рейтинги
Всі публікації »
Олександр Костенко
Віктор Таран
Кирило Сазонов
Всі блоги »