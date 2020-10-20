У КВУ назвали найпопулярніші регіони "виборчого туризму"

Технологія виборчого туризму може спотворити результати виборів

Технологія виборчого туризму може спотворити результати виборів

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Про це заявив голова КВУ Олексій Кошель під час прес-конференції, пише RegioNews з посиланням на сайт КВУ.

Представники КВУ фіксують аномальне зростання кількості виборців у понад 20 громадах. Це може свідчити про використання технології "виборчого туризму", метою якої є спотворення результатів виборів в окремих громадах" - розповів Кошель.

За словами Олексія Кошеля, ми є свідками технології, коли цілі групи виборців могли змінити виборчу адресу внаслідок фінансової мотивації. Тому в день голосування вони можуть організовано прибувати в громади і головувати за чітко визначених кандидатів або політичні сили.

Найбільша кількість "виборчих туристів" - у Кароліно-Бугазькій ОТГ на Одещині. У вересні кількість виборців у громаді зросла майже на 13% - з 4097 до 4610. Якщо вони організовано приймуть участь у голосуванні, це означатиме, що при явці близько 40% кожен четвертий виборець може бути учасником схеми по спотворенню результатів виборів" - повідомив голова КВУ.

Така технологія масштабно реалізовується і в низці інших громад. Так, впродовж місяця різко зросла кількість виборців у Фонтанській сільській громаді на Одещині (плюс 745 нових виборців), Слобідко-Кульчиївецькій громаді на Хмельниччині (плюс 239), Студениківській (плюс 183) та Козинській (плюс 171) громадах на Київщині та ін.

За словами Олексія Кошеля, коли до "схем" включають сотні виборців – це прямий шлях до фальсифікацій. Тому не виключено, що в день виборів ми можемо побачити спроби блокування роботи таких груп, у тому числі силовим шляхом.

Нагадаємо, сьогодні ж в Комітеті виборців назвали найбільш проблемні регіони на виборах.