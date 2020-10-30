За поразку "слуг” на виборах винними зроблять голів ОДА - ЗМІ

Відповідати за поразку правлячої партії будуть не справжні винуватці, а призначені "стрілочники”

Відповідати за поразку правлячої партії будуть не справжні винуватці, а призначені "стрілочники”

Фото: із відкритих джерел

Після поразки партії “Слуга народу” на місцевих виборах в її рядах стартував процес пошуку винних.

Про це пише видання "Апостроф” у матеріалі "Разбор полетов: по ком из "слуг народа" звонит поствыборный колокол”, передає RegioNews.

Як пише видання, від керівництва партії та президента Володимира Зеленського чекають організаційних та кадрових рішень.

Втім, є всі підстави припускати, що на ділі даний розбір польотів закінчиться не покаранням реальних винуватців того чи іншого провалу, а банальним призначенням "стрілочників", які взагалі були залучені до виборчого процесу мінімально”, - пише "Апостроф”.

Видання зазначає, що на цих виборах у "Слузі народу” було два центри прийняття рішень — партійні куратори регіонів і голови обласних організацій партії, між якими існувала проблема комунікації.

Проблема була як по лінії куратор - народні депутати-мажоритарники, так і куратор - глава ОДА. Ситуацію помітно ускладнював ще один супутній фактор - куратори часто були не з місцевих, а прислані в регіон зі столиці нардепи, іноді за абсолютно незрозумілим принципом. Всю кампанію вони лише зрідка навідувалися в регіони, за які нібито несли повну відповідальність”, - йдеться в статті.

Куратори, як пишуть журналісти, раз в тиждень "для галочки” навідувалися в регіони і не вникали серйозно у суть подій. Реально могли відслідковувати ситуацію голови ОДА, але їх фактично усунули від виборчого процесу.

Таким чином, відстороненням президентської вертикалі з глав ОДА від місцевих виборів керівництво президентської політичної сили зробило справжню фатальну помилку, за яку ніхто, взагалі-то, не хоче нести відповідальність”, - розповідає ЗМІ.

Однак, як аналізує видання, головні винуватці електорального провалу — політичні "парашутисти” із Києва у вигляді кураторів, які в своїй абсолютній більшості показали повну неспроможність на виборах, мають всі шанси вийти сухими з води.

Від кадрових висновків їх захищає хитка ситуація в парламенті, де намагаються втримати немонолітну монобільшість.

Адже бажання використовувати стосовно них кадровий "батіг" одразу розбивається об відсутність реального механізму санкцій: покарати такого мажоритарника - означає втратити "багнет" у Верховній Раді”, - розповідає "Апостроф”.

Однак публіка вимагає якщо не покарати винних у поразці "слуг”, то призначити "стрілочників”.

Так ось, під таку роздачу ідеально потрапляють глави ОДА. І не біда, що багато хто з них взагалі були залучені до виборчого процесу по мінімуму, головне - витончено обернути таке заклання "цапів-відбувайлів" в красиву інформаційну обгортку”, - йдеться в матеріалі.

Видання робить висновок, що цілу низку деструктивних процесів, яку запустила організаційними помилками партія влади, така "помста” вже зупинити не зможе.

Нагадаємо, Зеленський збирається звільнити кількох голів ОДА - джерело в ОП

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