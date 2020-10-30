17:23  30 октября
Сергей Надал в третий раз выиграл выборы мэра Тернополя
16:41  30 октября
Ольга Попенко второй раз победила на выборах мэра Прилук
19:10  30 октября
Сутки на Донбассе: российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины
UA | RU
UA | RU
30 октября 2020, 19:06 9

Шмыгаль поручил Нацполиции проконтролировать ограничения в работе учреждений

30 октября 2020, 19:06 9
Читайте також українською мовою
Контроль будут осуществлять полицейские совместно с председателями ОГА и Госпродпотребслужбой
Контроль будут осуществлять полицейские совместно с председателями ОГА и Госпродпотребслужбой
Фото: Кабмин
Читайте також
українською мовою

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с руководителями областей поручил министру внутренних дел Арсену Авакову совместно с председателями ОГА проконтролировать соблюдение учреждениями ограничений часов работы.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Премьер-министр поручил министру внутренних дел Арсену Авакову совместно с председателями ОГА и Госпродпотребслужбой обеспечить контроль за соблюдением учреждениями ограничений часов работы, - говорится в сообщении.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что 1 ноября будут собраны цифры по областям.

И в зависимости от выполнения показателей, которые были подписаны областными администрациями, премьер-министру будут сделаны представления для вынесения соответствующих дисциплинарных решений", - сказал глава Минздрава.

Напомним, Минздрав озвучил цену открытия временных госпиталей в Киеве, они позволят получить 500 дополнительных коек для пациентов с COVID-19.

Кабмин карантин Арсен Аваков заседание Денис Шмыгаль регионы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Власти "красного" Ужгорода отказались останавливать транспорт и закрывать школы с садиками
30 октября 2020, 18:04
За поражение "слуг" на выборах виновными сделают губернаторов - СМИ
30 октября 2020, 17:43
Конституционный Суд собирается провести срочное заседание 2 ноября
30 октября 2020, 16:39
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский
Пролет глав ОГА мимо мэрских кресел. Почему проиграли Кучер, Борзов и Коваль
Все публикации »
Роман Шрайк
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »