Шмыгаль поручил Нацполиции проконтролировать ограничения в работе учреждений

Контроль будут осуществлять полицейские совместно с председателями ОГА и Госпродпотребслужбой

Контроль будут осуществлять полицейские совместно с председателями ОГА и Госпродпотребслужбой

Фото: Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с руководителями областей поручил министру внутренних дел Арсену Авакову совместно с председателями ОГА проконтролировать соблюдение учреждениями ограничений часов работы.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Премьер-министр поручил министру внутренних дел Арсену Авакову совместно с председателями ОГА и Госпродпотребслужбой обеспечить контроль за соблюдением учреждениями ограничений часов работы, - говорится в сообщении.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что 1 ноября будут собраны цифры по областям.

И в зависимости от выполнения показателей, которые были подписаны областными администрациями, премьер-министру будут сделаны представления для вынесения соответствующих дисциплинарных решений", - сказал глава Минздрава.

Напомним, Минздрав озвучил цену открытия временных госпиталей в Киеве, они позволят получить 500 дополнительных коек для пациентов с COVID-19.