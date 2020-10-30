Ермак заявил, что перемирие на Донбассе продолжается, несмотря на убитых и раненых

Глава Офиса президента убежден, что режим тишины соблюдается, несмотря на провокации боевиков

Глава Офиса президента убежден, что режим тишины соблюдается, несмотря на провокации боевиков

Фото: Офис президента Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с послами стран "Большой семерки" заявил, что режим прекращения огня на Донбассе длится уже почти 100 дней, несмотря на провокации со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, информирует RegioNews

По словам Ермака, пророссийские боевики периодически пытаются сорвать перемирие, о котором договорились в ТКГ.

Ситуацией на месте ныне занимается начальник Генерального штаба, а Украина инициировала сегодня срочное заседание рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы", — рассказал он послам G7.

Также Ермак сообщил о продолжении диалога на уровне советников "нормандской четверки" в рамках подготовки в ближайшее время встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, вчера на Донбассе во время обстрелов огнестрельные и осколочные ранения получили двое украинских военных. В полночь, в результате вражеского огня, два украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.