17:23  30 октября
Сергей Надал в третий раз выиграл выборы мэра Тернополя
16:41  30 октября
Ольга Попенко второй раз победила на выборах мэра Прилук
19:10  30 октября
Сутки на Донбассе: российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины
UA | RU
UA | RU
30 октября 2020, 18:50 43

Ермак заявил, что перемирие на Донбассе продолжается, несмотря на убитых и раненых

30 октября 2020, 18:50 43
Читайте також українською мовою
Глава Офиса президента убежден, что режим тишины соблюдается, несмотря на провокации боевиков
Глава Офиса президента убежден, что режим тишины соблюдается, несмотря на провокации боевиков
Фото: Офис президента Украины
Читайте також
українською мовою

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с послами стран "Большой семерки" заявил, что режим прекращения огня на Донбассе длится уже почти 100 дней, несмотря на провокации со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, информирует RegioNews

По словам Ермака, пророссийские боевики периодически пытаются сорвать перемирие, о котором договорились в ТКГ.

Ситуацией на месте ныне занимается начальник Генерального штаба, а Украина инициировала сегодня срочное заседание рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы", — рассказал он послам G7.

Также Ермак сообщил о продолжении диалога на уровне советников "нормандской четверки" в рамках подготовки в ближайшее время встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, вчера на Донбассе во время обстрелов огнестрельные и осколочные ранения получили двое украинских военных. В полночь, в результате вражеского огня, два украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

Донбасс Андрей Ермак Офис президента ТКГ боевики
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Арестович работает: украинская делегация в ТКГ создала страницу в Facebook
30 октября 2020, 18:22
Один из судей КСУ заявил, что подал в отставку после давления с ОП
30 октября 2020, 15:18
Украина инициирует экстренное заседание ТКГ в Минске из-за срыва "тишины" на Донбассе
30 октября 2020, 14:41
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский
Пролет глав ОГА мимо мэрских кресел. Почему проиграли Кучер, Борзов и Коваль
Все публикации »
Роман Шрайк
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »