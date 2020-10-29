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29 жовтня 2020, 12:46 5

СБУ викрила у Києві одного із командирів бойовиків "ЛНР"

29 жовтня 2020, 12:46 5
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Він влаштувався у столиці на роботу використовуючи підставні документи
Він влаштувався у столиці на роботу використовуючи підставні документи
Фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила одного із учасників незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР", який брав участь у бойових діях проти українських військовослужбовців.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, за даними слідчих, уродженець міста Стаханов Луганської області у 2014 році приєднався до так званої "народної міліції ЛНР". Ватажки призначили його заступником командира одного з підрозділів бойовиків. Маючи вищу інженерну освіту, зловмисник виконував завдання із забезпечення ремонту бронетанкової та військової автомобільної техніки терористичних угруповань.

Прибувши на підконтрольну українській владі територію, фігурант оселився в орендованому помешканні у Києві та влаштувався на роботу в одну із комерційних структур у сфері надання телекомунікаційних послуг, використовуючи підставні документи", - йдеться у повідомленні.

Під час слідчих дій за місцем тимчасового проживання зловмисника співробітники СБУ виявили банківські картки, мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його участі у складі незаконних збройних формувань.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України і судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

СБУ перевіряється інформація щодо можливого несанкціонованого втручання і використання фігурантом бази даних клієнтів оператора телекомунікаційних послуг.

Нагадаємо, до Офісу Генпрокурора передали понад 100 нових епізодів військових злочинів на Донбасі.

ЛНР СБУ Київ бойовики робота Кримінальна відповідальність
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