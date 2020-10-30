Глава Херсонской ОГА обратился к СБУ из-за открытия в Каховке памятника советскому маршалу

Также Юрий Гусев инициировал служебное расследование относительно участия в церемонии открытия чиновника РГА

Также Юрий Гусев инициировал служебное расследование относительно участия в церемонии открытия чиновника РГА

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на запись Юрия Гусева в Facebook.

Он также обратился к СБУ относительно нарушения действующего законодательства и инициировал служебное расследование участия в церемонии открытия должностных лиц РГА.

Это прямое нарушение Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Сегодня по моему решению эту, так называемую, памятную доску демонтировали, - написал Юрий Гусев. - Херсонщина была, есть и всегда будет Украиной!