У деяких ОТГ другий тур виборів пройде на початку грудня, - ОПОРА

У громадах можуть бути різні дати проведення другого туру голосування

У громадах можуть бути різні дати проведення другого туру голосування

Фото: із відкритих джерел

Другий тур місцевих виборів у найбільш конфліктних об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) може відбутися на початку грудня.

Про це у Facebook розповіла голова Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає RegioNews.

За її словами, дата оголошення результатів є гнучкою, і в територіальних виборчих комісій є 12 днів на їх встановлення та підписання фінальних протоколів.

Максимум на один день територіальна комісія може продовжити цей термін. Тому це станеться до 7 листопада", - розповіла Айвазовська.

Вона додала, що другий тур виборів у громадах, де кількість виборців більше 75 тисяч, пройде в залежності від того, коли ТВК встановить результати першого туру.

Ці дати в різних громадах можуть бути різними. Другий тур тут можуть призначити на 15, 22 і 29 листопада", - повідомила Айвазовська.

За її словами, конкуренти можуть почати певні судові процеси, які будуть затягувати встановлення результатів.

І для цього є певні терміни, визначені в законі. Це до 5 днів на оскарження рішення ТВК кандидатами. Суд у кращому випадку буде приймати рішення до 2 днів, але у нас ще є апеляція - плюс два дні. Тому... повторне голосування у найбільш конфліктних громадах може відбутися в першу неділю грудня", - сказала глава ОПОРИ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли можуть відбутися повторні вибори мера Борисполя.